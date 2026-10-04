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A Milli Takım, İtalya ile 658. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'ndeki İtalya maçıyla birlikte tarihindeki 658. maçına çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 11:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Takım, İtalya ile 658. maçına çıkıyor
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında pazar günü deplasmanda İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 658'inci müsabakaya çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye, 103 yıllık tarihinde 368'i resmi, 289'u özel, 657 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 246 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 280'i deplasmanda, 283'ü Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 907 gol attı, kalesinde 940 gol gördü.

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 657 müsabakanın 567'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 657 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde 40'ıncı mücadele

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 40'ıncı sınavını İtalya karşısında verecek.

İtalyan teknik adamla 30'u resmi, 9'u özel 39 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 13 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 65 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 54 gole engel olamadı.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde çıktığı maçların sonuçları şöyle:


Tarih

 Maç

 Organizasyon

 Sonuç
12.10.2023

 Hırvatistan-Türkiye

 EURO 2024 Elemeleri

 0-1
15.10.2023

 Türkiye-Letonya

 EURO 2024 Elemeleri

 4-0
18.11.2023

 Almanya-Türkiye

 Özel

 2-3
21.11.2023

 Galler-Türkiye

 EURO 2024 Elemeleri

 1-1
22.03.2024

 Macaristan-Türkiye

 Özel

 1-0
26.03.2024

 Avusturya-Türkiye

 Özel

 6-1
04.06.2024

 İtalya-Türkiye

 Özel

 0-0
10.06.2024

 Polonya-Türkiye

 Özel

 2-1
18.06.2024

 Türkiye-Gürcistan

 EURO 2024

 3-1
22.06.2024

 Türkiye-Portekiz

 EURO 2024

 0-3
26.06.2024

 Çekya-Türkiye

 EURO 2024

 1-2
02.07.2024

 Avusturya-Türkiye

 EURO 2024

 1-2
06.07.2024

 Hollanda-Türkiye

 EURO 2024

 2-1
06.09.2024

 Galler-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 0-0
09.09.2024

 Türkiye-İzlanda

 UEFA Uluslar Ligi

 3-1
11.10.2024

 Türkiye-Karadağ

 UEFA Uluslar Ligi

 1-0
14.10.2024

 İzlanda-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 2-4
16.11.2024

 Türkiye-Galler

 UEFA Uluslar Ligi

 0-0
19.11.2024

 Karadağ-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 3-1
20.03.2025

 Türkiye-Macaristan

 UEFA Uluslar Ligi

 3-1
23.03.2025

 Macaristan-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 0-3
07.06.2025

 ABD-Türkiye

 Özel

 1-2
10.06.2025

 Meksika-Türkiye

 Özel

 1-0
04.09.2025

 Gürcistan-Türkiye

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 2-3
07.09.2025

 Türkiye-İspanya

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 0-6
11.10.2025

 Bulgaristan-Türkiye

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 1-6
14.10.2025

 Türkiye-Gürcistan

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 4-1
15.11.2025

 Türkiye-Bulgaristan

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 2-0
18.11.2025

 İspanya-Türkiye

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 2-2
26.03.2026

 Türkiye-Romanya

 2026 Dünya Kupası play-off yarı finali

 1-0
31.03.2026 Kosova-Türkiye 2026 Dünya Kupası play-off finali 0-1
01.06.2026 Türkiye-Kuzey Makedonya Özel 4-0
07.06.2026 Türkiye-Venezuela Özel 2-1
14.06.2026 Avustralya-Türkiye 2026 Dünya Kupası 2-0
20.06.2026 Türkiye-Paraguay 2026 Dünya Kupası 0-1
26.06.2026 Türkiye-ABD 2026 Dünya Kupası 3-2
25.09.2026 Türkiye-Fransa UEFA Uluslar Ligi
0-1
28.09.2026
Türkiye-İtalya

 UEFA Uluslar Ligi 1-4
02.10.2026

 Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 3-0
 

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