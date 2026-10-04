Bugün
19:00
Kosova
Avusturya
Bugün
21:45
İrlanda
İsrail
Bugün
21:45
Portekiz
Norveç
Bugün
21:45
Galler
Danimarka
Bugün
21:45
Yunanistan
Almanya
Bugün
21:45
Hollanda
Sırbistan
Bugün
16:00
Azerbaycan
Litvanya
Bugün
19:00
Malta
Andora

Beşiktaş'a Joe Willock için müjdeli haber!

Newcastle United forması giyen Joe Willock'tan Beşiktaş'a iyi haber geldi. İngiliz ekibi, ara transfer döneminde Willock için gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Ekim 2026 12:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Joe Willock için müjdeli haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'a Joe Willock transferi için İngiltere'den müjdeli haber geldi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Football Insider'da yer alan habere göre, Newcastle United'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Willock'a yeni sözleşme teklif etme olasılığı düşük görünüyor. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki futbolcudan bonservis kazanmak için ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

BEŞİKTAŞ VAZGEÇMEDİ
SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİ

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak gerçekleşmeyen Willock'tan vazgeçmiş değil... Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde, "Willock konusunda ben ısrarcıyım. Hocanın "alamadınız" gibi bir şeyi olmadı. Devre arasında gidip tekrar konuşacağım. Olursa o olur. Olmazsa, hocanın bugünden şunu alalım talebi yok." demişti.

BU SEZON 3 GOL ATTI

Newcastle United forması altında bu sezon 7 maçta süre bulan Joe Willock, 3 kez fileleri havalandırdı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.