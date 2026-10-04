Beşiktaş'a Joe Willock için müjdeli haber!

Beşiktaş'a Joe Willock transferi için İngiltere'den müjdeli haber geldi.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Football Insider'da yer alan habere göre, Newcastle United'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Willock'a yeni sözleşme teklif etme olasılığı düşük görünüyor. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki futbolcudan bonservis kazanmak için ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.
BEŞİKTAŞ VAZGEÇMEDİ
SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİ
Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak gerçekleşmeyen Willock'tan vazgeçmiş değil... Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde, "Willock konusunda ben ısrarcıyım. Hocanın "alamadınız" gibi bir şeyi olmadı. Devre arasında gidip tekrar konuşacağım. Olursa o olur. Olmazsa, hocanın bugünden şunu alalım talebi yok." demişti.
BU SEZON 3 GOL ATTI
Newcastle United forması altında bu sezon 7 maçta süre bulan Joe Willock, 3 kez fileleri havalandırdı.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Football Insider'da yer alan habere göre, Newcastle United'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Willock'a yeni sözleşme teklif etme olasılığı düşük görünüyor. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki futbolcudan bonservis kazanmak için ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.
BEŞİKTAŞ VAZGEÇMEDİ
SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİ
Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak gerçekleşmeyen Willock'tan vazgeçmiş değil... Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde, "Willock konusunda ben ısrarcıyım. Hocanın "alamadınız" gibi bir şeyi olmadı. Devre arasında gidip tekrar konuşacağım. Olursa o olur. Olmazsa, hocanın bugünden şunu alalım talebi yok." demişti.
BU SEZON 3 GOL ATTI
Newcastle United forması altında bu sezon 7 maçta süre bulan Joe Willock, 3 kez fileleri havalandırdı.