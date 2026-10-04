Anderson Talisca'dan dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçe'de sezona başladıktan sonra Al-Jazira'ya imza atan Anderson Talisca, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Talisca, paylaşımında, "Bu paylaşım, Tanrı'nın sadece bir ay içinde hayatımda yaptığı her şeyin küçük bir özetidir. Geriye baktığımda, o zamanlar anlamadığım bazı şeylerin aslında Tanrı'nın çok daha büyük bir şey hazırladığının işareti olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.
Anderson Talisca'nın paylaşımı şu şekilde:
"Hayat çok çılgın. Bazen Tanrı'nın planlarını ya da hayatımızda bazı şeylerin neden gerçekleştiğini anlayamayız. Ancak doğru zamanda, O bize her şeyin bir amacı olduğunu gösterir.
Tanrı hayatımızda inanılmaz şeyler yapar. Ve biz iyilik yapmaya, insanlara yardım etmeye, iyi bir profesyonel olmaya, ailemize bakmaya ve her şeyi yürekten yapmaya çalıştığımızda, Tanrı'nın hiç kimsenin görmediği çabalarımızı bile gördüğüne inanıyorum.
Yol her zaman kolay olmayacak ve hayatın bizi yapmaya zorladığı seçimleri her zaman anlayamayacağız. Ama iyilik eken kişinin, bir gün iyi şeyler biçeceğine inanmaya devam ediyorum. Tanrı kalbimizi, mücadelelerimizi ve sessizce yaptığımız her şeyi bilir.
Sonuçta önemli olan, hayat anlamsız görünse bile iyilik yapmaya devam etmektir. Çünkü Tanrı bizi tam olarak nereye götürmek istediğini bilir.
Bu paylaşım, Tanrı'nın sadece bir ay içinde hayatımda yaptığı her şeyin küçük bir özetidir. Geriye baktığımda, o zamanlar anlamadığım bazı şeylerin aslında Tanrı'nın çok daha büyük bir şey hazırladığının işareti olduğunu görüyorum.
Ve bugün, her zamankinden daha fazla, sadece şükredebilirim.
Biliyorum ki, bir şekilde bu hikaye, belki de zor bir dönemden geçmekte olan ve Tanrı'nın planlarını anlamayan diğer insanlara ilham kaynağı olabilir."
5 MAÇTA 2 GOL ATTI
Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Fenerbahçe'den transfer olduğu Al-Jazira'da 5 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.
Talisca'nın paylaşımında kullandığı fotoğrafları:
Anderson Talisca'nın paylaşımı şu şekilde:
"Hayat çok çılgın. Bazen Tanrı'nın planlarını ya da hayatımızda bazı şeylerin neden gerçekleştiğini anlayamayız. Ancak doğru zamanda, O bize her şeyin bir amacı olduğunu gösterir.
Tanrı hayatımızda inanılmaz şeyler yapar. Ve biz iyilik yapmaya, insanlara yardım etmeye, iyi bir profesyonel olmaya, ailemize bakmaya ve her şeyi yürekten yapmaya çalıştığımızda, Tanrı'nın hiç kimsenin görmediği çabalarımızı bile gördüğüne inanıyorum.
Yol her zaman kolay olmayacak ve hayatın bizi yapmaya zorladığı seçimleri her zaman anlayamayacağız. Ama iyilik eken kişinin, bir gün iyi şeyler biçeceğine inanmaya devam ediyorum. Tanrı kalbimizi, mücadelelerimizi ve sessizce yaptığımız her şeyi bilir.
Sonuçta önemli olan, hayat anlamsız görünse bile iyilik yapmaya devam etmektir. Çünkü Tanrı bizi tam olarak nereye götürmek istediğini bilir.
Bu paylaşım, Tanrı'nın sadece bir ay içinde hayatımda yaptığı her şeyin küçük bir özetidir. Geriye baktığımda, o zamanlar anlamadığım bazı şeylerin aslında Tanrı'nın çok daha büyük bir şey hazırladığının işareti olduğunu görüyorum.
Ve bugün, her zamankinden daha fazla, sadece şükredebilirim.
Biliyorum ki, bir şekilde bu hikaye, belki de zor bir dönemden geçmekte olan ve Tanrı'nın planlarını anlamayan diğer insanlara ilham kaynağı olabilir."
5 MAÇTA 2 GOL ATTI
Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Fenerbahçe'den transfer olduğu Al-Jazira'da 5 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.
Talisca'nın paylaşımında kullandığı fotoğrafları: