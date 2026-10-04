Zinedine Zidane: 'Ronaldo'ya saygı duymak gerekiyor'

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus ile sorun yaşamasının ardından milli takım kampından ayrılan Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cristiano Ronaldo Real Madrid'de birlikte çalışan Zidane, "Cristiano Ronaldo'nun muhteşem kariyerini takdir etmek gerekiyor. Onunla çalışabildiğim için şanslıydım, birçok kupa kazanmama yardımcı oldu. Cristiano'ya şapka çıkarıyorum." dedi.
Fransız teknik adam, "Birlikte zaman geçirme fırsatı bulduğum ve çalıştığım kişilere her zaman saygı duyarım." diye konuştu.
Fransız teknik adam, "Birlikte zaman geçirme fırsatı bulduğum ve çalıştığım kişilere her zaman saygı duyarım." diye konuştu.