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Zinedine Zidane: "Ronaldo'ya saygı duymak gerekiyor"

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Real Madrid'den eski öğrencisi Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 14:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Zinedine Zidane: 'Ronaldo'ya saygı duymak gerekiyor'
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Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus ile sorun yaşamasının ardından milli takım kampından ayrılan Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cristiano Ronaldo Real Madrid'de birlikte çalışan Zidane, "Cristiano Ronaldo'nun muhteşem kariyerini takdir etmek gerekiyor. Onunla çalışabildiğim için şanslıydım, birçok kupa kazanmama yardımcı oldu. Cristiano'ya şapka çıkarıyorum." dedi.

Fransız teknik adam, "Birlikte zaman geçirme fırsatı bulduğum ve çalıştığım kişilere her zaman saygı duyarım." diye konuştu.

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