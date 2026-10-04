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Bahçeşehir Koleji'nden üçte üç!

BSL 2. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Çayırova Belediyesi'ni 84-76 mağlup etti ve sezona 3'te 3 ile başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 15:10 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2026 15:46
Haber: Sporx.com ve AA
Bahçeşehir Koleji'nden üçte üç!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Çayırova Belediyesi ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi. Çayırova Kapalı Spor Salonu'ndan oynanan mücadeleyi konuk ekip Bahçeşehir Koleji 84-76'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe Tarfin ve Roma galibiyetlerinin ardından bu maçı da kazanan Bahçeşehir Koleji, oynadığı 3. resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Ligin yeni takımı Çayırova Belediyesi ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada ilk dakikalardaki üstünlüğü koruyan Bahçeşehir Koleji, birinci periyodu 27-23 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte baskılı oyununa devam eden Bahçeşehir Koleji'ne Crawford ile karşılık vermeye çalışan ev sahibi ekip, Trevion Williams ve Tyler Cavanaugh'un sayılarına engel olamayınca devreye 45-59 geride girdi.

Üçüncü çeyrekte seyirci desteğini arkasına alan Glint Çayırova Belediyesi, Crawford ve Sulaimon ile etkili olarak farkı çeyrek sonunda 6 sayıya kadar düşürdü ve son periyoda 71-65 geride girdi.

Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, müsabakadan 84-76 galip ayrıldı.

Salon: Çayırova Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar, Kerem Yılmaz

Glint Çayırova Belediyesi: Crawford 27, Sulaimon 16, Fabian White Jr 13, Nysier Brooks 8, Jeremy Simmons 7, Michal Sokolowski 3, Canberk Kuş 2, Kartal Özmızrak, Gani Erdi Gülaslan, Roberto Gallinat, Enes Berkay Taşkıran, Ömer Utku Al

Bahçeşehir Koleji: Trevion Williams 20, Malachi Flynn 14, Tyler Cavanaugh 13, Kenan Sipahi 12, Marcquise Reed 7, İsmet Akpınar 6, Damien Inglis 5, Furkan Haltalı 5, Mateusz Ponitka 2, Isiaha Mike, Mustafa Yiğit Açar, David Michael Dileo

1. Periyot: 23-27

Devre: 45-59

3. Periyot: 65-71

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