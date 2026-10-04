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Fenerbahçe Medicana, galibiyetle başladı

Sultanlar Ligi 1. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 14:30 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2026 15:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Medicana, galibiyetle başladı
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Sultanlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe Medicana, Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u ağırladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe, rakibine set vermedi ve maçı 3-0 kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Uğur Ateş, Erol Akbulut

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Kübra Akman, Hande Baladın, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Saliha Şahin, Castillo, Melis Özengin)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Firdevs Kiremitçi, Rasinska, Begic, Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak (Işıl Öz, Melis Demir, Leite, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira, Sude Hacımustafaoğlu, Nisan Barut)

Setler: 25-12, 25-17, 25-14

Süre: 76 dakika (24, 27, 25)

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