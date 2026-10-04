Bugün
19:00
Kosova
Avusturya
Bugün
21:45
İrlanda
İsrail
Bugün
21:45
Portekiz
Norveç
Bugün
21:45
Galler
Danimarka
Bugün
21:45
Yunanistan
Almanya
Bugün
21:45
Hollanda
Sırbistan
CANLI
41'
Azerbaycan
1
Litvanya
0
Bugün
19:00
Malta
Andora

Endrick'in Real Madrid kabusu: 4 dakika

Real Madrid'in 20 yaşındaki yıldızı Endrick, sezonun ilk 8 maçında yalnızca bir kez forma giyerken toplam 4 dakika sahada kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Ekim 2026 15:06 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2026 15:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Endrick'in Real Madrid kabusu: 4 dakika
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Real Madrid'in genç Brezilyalısı Endrick, yeni sezonda forma rekabetinde henüz istediği konuma gelemedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eflatun-beyazlıların oynadığı 8 maçlık periyotta yalnızca Elche karşılaşmasında sahaya çıkan 20 yaşındaki oyuncu, bu mücadelede de son dakikalarda görev yaptı.

SON DAKİKALARDA OYUNA GİRDİ

LaLiga'nın 6. haftasında Elche ile karşılaşan Real Madrid'de Endrick, mücadelenin son bölümünde şans buldu. Brezilyalı futbolcu, 86. dakikada Tchouameni'nin yerine oyuna dahil oldu ve kalan bölümde yaklaşık 4 dakika sahada kaldı.

SAKATLIK ENGELİ

Endrick, sezonun bazı bölümlerinde sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Genç oyuncu Espanyol, Real Sociedad, Malaga ve Real Betis karşılaşmalarında maç kadrosunda bulunmadı.

ÜÇ MAÇTA KULÜBEDE BEKLEDİ

Brezilyalı hücumcu, Rayo Vallecano ve Atletico Madrid mücadelelerinde yedek kulübesinde yer aldı. Endrick, Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı oynanan karşılaşmada da kadrodaydı ancak teknik heyet tarafından oyuna alınmadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.