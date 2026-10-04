Endrick'in Real Madrid kabusu: 4 dakika

Real Madrid'in genç Brezilyalısı Endrick, yeni sezonda forma rekabetinde henüz istediği konuma gelemedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eflatun-beyazlıların oynadığı 8 maçlık periyotta yalnızca Elche karşılaşmasında sahaya çıkan 20 yaşındaki oyuncu, bu mücadelede de son dakikalarda görev yaptı.
SON DAKİKALARDA OYUNA GİRDİ
LaLiga'nın 6. haftasında Elche ile karşılaşan Real Madrid'de Endrick, mücadelenin son bölümünde şans buldu. Brezilyalı futbolcu, 86. dakikada Tchouameni'nin yerine oyuna dahil oldu ve kalan bölümde yaklaşık 4 dakika sahada kaldı.
SAKATLIK ENGELİ
Endrick, sezonun bazı bölümlerinde sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Genç oyuncu Espanyol, Real Sociedad, Malaga ve Real Betis karşılaşmalarında maç kadrosunda bulunmadı.
ÜÇ MAÇTA KULÜBEDE BEKLEDİ
Brezilyalı hücumcu, Rayo Vallecano ve Atletico Madrid mücadelelerinde yedek kulübesinde yer aldı. Endrick, Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı oynanan karşılaşmada da kadrodaydı ancak teknik heyet tarafından oyuna alınmadı.
SON DAKİKALARDA OYUNA GİRDİ
LaLiga'nın 6. haftasında Elche ile karşılaşan Real Madrid'de Endrick, mücadelenin son bölümünde şans buldu. Brezilyalı futbolcu, 86. dakikada Tchouameni'nin yerine oyuna dahil oldu ve kalan bölümde yaklaşık 4 dakika sahada kaldı.
SAKATLIK ENGELİ
Endrick, sezonun bazı bölümlerinde sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Genç oyuncu Espanyol, Real Sociedad, Malaga ve Real Betis karşılaşmalarında maç kadrosunda bulunmadı.
ÜÇ MAÇTA KULÜBEDE BEKLEDİ
Brezilyalı hücumcu, Rayo Vallecano ve Atletico Madrid mücadelelerinde yedek kulübesinde yer aldı. Endrick, Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı oynanan karşılaşmada da kadrodaydı ancak teknik heyet tarafından oyuna alınmadı.