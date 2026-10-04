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Ayhancan Güven, Çin'deki ikinci yarışta 14. oldu

Ayhancan Güven ve takım arkadaşı Anthony Liu, Çin'deki ikinci yarışı genel klasmanda 14. sırada tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Ekim 2026 15:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ayhancan Güven, Çin'deki ikinci yarışta 14. oldu
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Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven ve takım arkadaşı Anthony Liu, Fanatec GT World Challenge Asya'nın Çin ayağında son yarışı genel klasmanda 14. sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Pekin Sokak Pisti'ndeki yarışa 4. sıradan başlayan Phantom Global takımının Porsche 911 GT3 R sürücüleri Ayhancan Güven ve Anthony Liu ikilisi, 28 turluk mücadeleyi genel klasmanda 14'üncü bitirdi.

Başkent Pekin'deki yarışta Absolute takımından Ruohan Huang-Alessandro Ghiretti ikilisi birinci, Origine Motorsport takımından Wei Lu-Loek Hartog çifti ikinci, FAW Audi Sport Asia takımından Congfu Cheng-Kuai Yu ikilisi ise üçüncü oldu.

Fanatec GT World Challenge Asya'da bir sonraki ve sezonun son yarışı, 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Çin'de Şanghay Uluslararası Pisti'nde yapılacak.

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