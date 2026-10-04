Mert Hakan Yandaş'ın cezası sona erdi! Geri dönüyor!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için beklenen gün geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6 ay hak mahrumiyeti cezası verilen tecrübeli futbolcunun cezası, 4 Ekim itibarıyla sona erdi.
ANTRENMANDA YER ALDI
Cezasının tamamlanmasının ardından yeniden takımla çalışmalara dönen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer aldı.
Tecrübeli oyuncunun antrenmanlardaki performansı, teknik direktör İsmail Kartal tarafından da olumlu karşılanmıştı.
KARTAL'DAN MERT HAKAN MESAJI
İsmail Kartal, daha önce Mert Hakan Yandaş hakkında yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya yeniden şans vereceğinin sinyalini vermişti.
Kartal, "Herkes şunu bilmeli ki Mert Hakan bu takımın kaptanıdır. İyi çalışıyor. Takımda ona şans vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.
Mert Hakan'ın takıma dönüşü, önümüzdeki dönemde bir ay içerisinde 6 kritik karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonuna da önemli bir alternatif kazandıracak.
ANTRENMANDA YER ALDI
Cezasının tamamlanmasının ardından yeniden takımla çalışmalara dönen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer aldı.
Tecrübeli oyuncunun antrenmanlardaki performansı, teknik direktör İsmail Kartal tarafından da olumlu karşılanmıştı.
KARTAL'DAN MERT HAKAN MESAJI
İsmail Kartal, daha önce Mert Hakan Yandaş hakkında yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya yeniden şans vereceğinin sinyalini vermişti.
Kartal, "Herkes şunu bilmeli ki Mert Hakan bu takımın kaptanıdır. İyi çalışıyor. Takımda ona şans vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.
Mert Hakan'ın takıma dönüşü, önümüzdeki dönemde bir ay içerisinde 6 kritik karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonuna da önemli bir alternatif kazandıracak.