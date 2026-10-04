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Mert Hakan Yandaş'ın cezası sona erdi! Geri dönüyor!

Fenerbahçe'de 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan Mert Hakan Yandaş'ın cezası bugün itibarıyla sona erdi. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilerin bugünkü antrenmanında takımla birlikte çalıştı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 16:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Mert Hakan Yandaş'ın cezası sona erdi! Geri dönüyor!
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ANTRENMANDA YER ALDI

Cezasının tamamlanmasının ardından yeniden takımla çalışmalara dönen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer aldı.

Tecrübeli oyuncunun antrenmanlardaki performansı, teknik direktör İsmail Kartal tarafından da olumlu karşılanmıştı.

KARTAL'DAN MERT HAKAN MESAJI

İsmail Kartal, daha önce Mert Hakan Yandaş hakkında yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya yeniden şans vereceğinin sinyalini vermişti.

Kartal, "Herkes şunu bilmeli ki Mert Hakan bu takımın kaptanıdır. İyi çalışıyor. Takımda ona şans vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Mert Hakan'ın takıma dönüşü, önümüzdeki dönemde bir ay içerisinde 6 kritik karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonuna da önemli bir alternatif kazandıracak. 

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