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Lemina'nın eşine İstanbul'da gittiği mekanda çirkin hareket

Galatasaraylı Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha, İstanbul'da gittiği bir mekanda personelin kendisine yönelik davranışlarından şikayet ederek yaşadıklarını anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Ekim 2026 16:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Lemina'nın eşine İstanbul'da gittiği mekanda çirkin hareket
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Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan mekanda yaşadığını belirttiği olaya tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Neguesha, bir arkadaşıyla gittiği mekanda bazı çalışanların davranışlarından rahatsız oldu. Neguesha, çalışanları uyarmasının ardından hakaret içeren bir tepkiyle karşılaştığını öne sürdü.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Neguesha, mekandaki deneyiminin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç personelin müşterilere karşı davranış biçimini ciddi şekilde gözden geçirmeliler. Kaba, saldırgan ve saygısız davranışlarla karşılaşmak kabul edilemez. Farklı koşullar altında aynı muameleyi görüp görmeyeceğimizi sorgulama hakkımız var. Hiçbir müşteri, görünüşü veya geçmişi nedeniyle aşağılanmamalı, sözlü saldırıya uğramamalı veya farklı muamele görmemelidir."

ULAŞMAYA ÇALIŞTILAR

Habere göre mekan yetkilileri, Neguesha'nın Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın eşi olduğunu öğrendikten sonra bir aracı vasıtasıyla kendisine ulaşmaya çalıştı.

Yetkililerin özür dilediği ve "Sizi eşinizle birlikte mekanımızda ağırlamak istiyoruz" dediği aktarıldı.

DAVETE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Neguesha, yapılan davete de tepki gösterdi. İnsanlara kimliklerine göre farklı davranılmasını kabul etmediğini belirten Neguesha, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlara farklı davranmaları asla kabul edilemez. Şimdi futbolcu eşi olduğumu öğrenince geri dönmemi istiyorlar, gerçekten bu davranışları çok komik..."

Neguesha'nın açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Haberde, çok sayıda takipçi ve futbolseverin Neguesha'ya destek mesajı gönderdiği belirtildi.  

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