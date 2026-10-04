Galatasaray Çağdaş Faktoring, sezona galibiyetle başladı!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İstanbul Gençlik Spor ile deplasmanda karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın normal süresi 77-77 bitti ve maç uzatmaya gitti. Galatasaray, uzatmaya giden maçta İstanbul Gençlik Spor'u deplasmanda 84-83 mağlup etti.
İstanbul Gençlik Spor'un son hücumdaki topu potanın içinden çıktı.
Ligde geçtiğimiz haftayı BAY geçen Galatasaray, ilk maçından galibiyetle ayrıldı. İstanbul Gençlik Spor, ilk mağlubiyetini aldı.
Salon: Başakşehir
Hakemler: Hüseyin Çamcı, Halil Ata Günal, Efe Özalkan
İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 16, Damla Gezgin, Slocum 7, Stankovic 23, Guirantes 20, Şuğranur Sönmez 5, Özge Özışık 2, Collier 10
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 14, Nelson-Ododa 24, Sevgi Uzun 3, Derin Erdoğan 23, Elif Bayram 8, Gökşen Fitik 6, Sude Yılmaz 6, Hof
1. Periyot: 21-20
Devre: 42-46
3. Periyot: 60-58
Normal süre: 77-77
Beş faulle çıkanlar: 40.47 Stankovic (İstanbul Gençlikspor), 43.43 Elif Bayram (Galatasaray Çağdaş Faktoring)
İstanbul Gençlik Spor'un son hücumdaki topu potanın içinden çıktı.
Ligde geçtiğimiz haftayı BAY geçen Galatasaray, ilk maçından galibiyetle ayrıldı. İstanbul Gençlik Spor, ilk mağlubiyetini aldı.
Salon: Başakşehir
Hakemler: Hüseyin Çamcı, Halil Ata Günal, Efe Özalkan
İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 16, Damla Gezgin, Slocum 7, Stankovic 23, Guirantes 20, Şuğranur Sönmez 5, Özge Özışık 2, Collier 10
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 14, Nelson-Ododa 24, Sevgi Uzun 3, Derin Erdoğan 23, Elif Bayram 8, Gökşen Fitik 6, Sude Yılmaz 6, Hof
1. Periyot: 21-20
Devre: 42-46
3. Periyot: 60-58
Normal süre: 77-77
Beş faulle çıkanlar: 40.47 Stankovic (İstanbul Gençlikspor), 43.43 Elif Bayram (Galatasaray Çağdaş Faktoring)