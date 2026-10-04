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Galatasaray Çağdaş Faktoring, sezona galibiyetle başladı!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. Hafta Galatasaray Çağdaş Faktoring, uzatmaya giden maçta İstanbul Gençlik Spor'u deplasmanda 84-83 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 16:00 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2026 16:23
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Çağdaş Faktoring, sezona galibiyetle başladı!
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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İstanbul Gençlik Spor ile deplasmanda karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın normal süresi 77-77 bitti ve maç uzatmaya gitti. Galatasaray, uzatmaya giden maçta İstanbul Gençlik Spor'u deplasmanda 84-83 mağlup etti.

İstanbul Gençlik Spor'un son hücumdaki topu potanın içinden çıktı.

Ligde geçtiğimiz haftayı BAY geçen Galatasaray, ilk maçından galibiyetle ayrıldı. İstanbul Gençlik Spor, ilk mağlubiyetini aldı.

Salon: Başakşehir

Hakemler: Hüseyin Çamcı, Halil Ata Günal, Efe Özalkan

İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 16, Damla Gezgin, Slocum 7, Stankovic 23, Guirantes 20, Şuğranur Sönmez 5, Özge Özışık 2, Collier 10

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 14, Nelson-Ododa 24, Sevgi Uzun 3, Derin Erdoğan 23, Elif Bayram 8, Gökşen Fitik 6, Sude Yılmaz 6, Hof

1. Periyot: 21-20

Devre: 42-46

3. Periyot: 60-58

Normal süre: 77-77

Beş faulle çıkanlar: 40.47 Stankovic (İstanbul Gençlikspor), 43.43 Elif Bayram (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

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