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Alex Scott için İngiltere'de transfer yarışı!

Chelsea, Bournemouth forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Scott için önemli bir hamle yapmayı planlıyor. Arsenal ve Liverpool da İngiliz orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 16:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Alex Scott için İngiltere'de transfer yarışı!
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Bournemouth forması giyen orta saha oyuncusu Alex Scott, İngiltere'nin devlerini peşine taktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Telegraph'ta yer alan habere göre, Chelsea, 23 yaşındaki futbolcu için şu anda transfer yarışını önde götürüyor. Enzo Fernandez'i Manchester City'ye gönderen Chelsea, Scott için önemli bir hamle yapmayı planlıyor.

Arsenal ve Liverpool da İngiliz orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.

Bournemouth'da bu sezon 6 maçta süre bulan Alex Scott, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen İngiliz oyuncunun, kulübü Bournemouth ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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