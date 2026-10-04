Marcao'nun 286 gün sonra dönüşü 25 dakika sürdü!

Sevilla'da Marcao'nun sahalara dönüşü kısa sürdü. Antonio Puerta Kupası'nda Aston Villa ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de ve kaptan olarak başlayan Brezilyalı stoper, henüz 25. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sevilla, yapılan kontrollerin ardından Marcao'nun sağ kuadriseps kasının ön bölümünde, kas ve çevresindeki bağ dokusunu etkileyen miyofasyal bir sakatlık bulunduğunu açıkladı. Oyuncunun dönüş takvimi, iyileşme sürecine göre belirlenecek.
286 GÜNLÜK ARANIN ARDINDAN YENİ DARBE
Marcao, Sevilla formasıyla son maçına 20 Aralık 2025'te Real Madrid deplasmanında çıkmıştı. O karşılaşmada kırmızı kart gören Brezilyalı savunmacı, hakem Muñiz Ruiz'e yönelik hakaretleri nedeniyle altı maç ceza almıştı.
Bu süreçte ayağından da sakatlanan Marcao'nun LaLiga kaydı, Neal Maupay'ın kadroya kaydedilebilmesi için çıkarılmıştı. Sezon öncesi hazırlık döneminde yeniden sakatlanan oyuncu, Aston Villa karşılaşmasıyla 286 gün sonra sahaya döndü.
Ancak dönüşü yalnızca 25 dakika sürdü. Marcao, sahayı terk ederken tribünlerden yükselen yoğun ıslıklarla karşılaştı.
SEVILLA'DA ŞANSSIZLIĞI BİTMİYOR
Sevilla'ya geldiğinden bu yana takıma katkısı sınırlı kalan Marcao, kulübün oyuncu kaydı yapabilmesine yardımcı olmak amacıyla 2025'te sözleşmesinin uzatılmasını kabul etmişti. Brezilyalı savunmacının mevcut sözleşmesi 2028'de sona eriyor.
Geçen mart ayında çifte vatandaşlık için gerekli bütün işlemleri tamamlayan Marcao, Sevilla'da kalabilmek için maaşında da indirime gitti. Buna rağmen kulübe gösterdiği bağlılık, yaşadığı sakatlıkların önüne geçemedi.
GALATASARAY'DAN 12 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Marcao, 2022 yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya 12 milyon euro bonservis ve 3 milyon euroya kadar bonus karşılığında transfer oldu. Galatasaray'ın resmî açıklamasında, bonuslarla birlikte toplam transfer bedelinin 15 milyon euro olduğu belirtildi. Anlaşmaya, oyuncunun sonraki satışından veya kiralanmasından elde edilecek karın yüzde 10'unun Galatasaray'a ödenmesi maddesi de eklendi.
4 SEZONDA 49 RESMİ MAÇA ÇIKTI
Marcao, Sevilla'daki ilk dört sezonunda toplam 49 resmî karşılaşmada görev yaptı. Bu maçların 37'si LaLiga'da, altısı İspanya Kral Kupası'nda, altısı ise Avrupa kupalarında oynandı. Brezilyalı stoper, bu süreçte bir gol kaydetti.
2026-27 sezonunda henüz resmi bir maçta süre alamayan oyuncunun Aston Villa karşısındaki dönüşü, hazırlık karşılaşmasında gerçekleşti.
SAKATLIKLAR KARİYERİNİ SEKTEYE UĞRATTI
Marcao'nun Sevilla dönemi, tekrarlayan kas sakatlıkları ve ameliyatlarla geçti. Marcao'nun son sakatlığıyla birlikte kulübe katıldığından bu yana yaşadığı kas ve kemik sakatlıklarının sayısı 13'e ulaştı. Marcao, bu sorunlar nedeniyle yaklaşık 100 resmi karşılaşmayı kaçırdı.
Brezilyalı oyuncunun Sevilla'daki sakatlık geçmişinde öne çıkan dönemler şöyle:
2022: Arka uyluk kasındaki sakatlık nedeniyle sezonun başlangıcını kaçırdı. Aynı sorunun tekrarlamasının ardından aralık ayında ameliyat kararı alındı.
2023: Nisan ayında sağ bacağındaki semimembranosus kasından sakatlandı. Temmuz ayında ise sol ön uyluk kasında hafif yırtık tespit edildi.
2024: Şubat ayında Rayo Vallecano karşılaşmasında sol ön uyluk kasında yeniden yırtık yaşadı.
b: Ocak ayında sol ayağındaki skafoid kemik kırığı nedeniyle ameliyat edildi. Temmuzdaki hazırlık döneminde sağ kuadriseps kasında ödem oluştu. Ekim ayında Aston Villa karşısında ise aynı bacağının ön uyluk bölgesinden yeniden sakatlandı.
286 GÜNLÜK ARANIN ARDINDAN YENİ DARBE
Marcao, Sevilla formasıyla son maçına 20 Aralık 2025'te Real Madrid deplasmanında çıkmıştı. O karşılaşmada kırmızı kart gören Brezilyalı savunmacı, hakem Muñiz Ruiz'e yönelik hakaretleri nedeniyle altı maç ceza almıştı.
Bu süreçte ayağından da sakatlanan Marcao'nun LaLiga kaydı, Neal Maupay'ın kadroya kaydedilebilmesi için çıkarılmıştı. Sezon öncesi hazırlık döneminde yeniden sakatlanan oyuncu, Aston Villa karşılaşmasıyla 286 gün sonra sahaya döndü.
Ancak dönüşü yalnızca 25 dakika sürdü. Marcao, sahayı terk ederken tribünlerden yükselen yoğun ıslıklarla karşılaştı.
SEVILLA'DA ŞANSSIZLIĞI BİTMİYOR
Sevilla'ya geldiğinden bu yana takıma katkısı sınırlı kalan Marcao, kulübün oyuncu kaydı yapabilmesine yardımcı olmak amacıyla 2025'te sözleşmesinin uzatılmasını kabul etmişti. Brezilyalı savunmacının mevcut sözleşmesi 2028'de sona eriyor.
Geçen mart ayında çifte vatandaşlık için gerekli bütün işlemleri tamamlayan Marcao, Sevilla'da kalabilmek için maaşında da indirime gitti. Buna rağmen kulübe gösterdiği bağlılık, yaşadığı sakatlıkların önüne geçemedi.
GALATASARAY'DAN 12 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Marcao, 2022 yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya 12 milyon euro bonservis ve 3 milyon euroya kadar bonus karşılığında transfer oldu. Galatasaray'ın resmî açıklamasında, bonuslarla birlikte toplam transfer bedelinin 15 milyon euro olduğu belirtildi. Anlaşmaya, oyuncunun sonraki satışından veya kiralanmasından elde edilecek karın yüzde 10'unun Galatasaray'a ödenmesi maddesi de eklendi.
4 SEZONDA 49 RESMİ MAÇA ÇIKTI
Marcao, Sevilla'daki ilk dört sezonunda toplam 49 resmî karşılaşmada görev yaptı. Bu maçların 37'si LaLiga'da, altısı İspanya Kral Kupası'nda, altısı ise Avrupa kupalarında oynandı. Brezilyalı stoper, bu süreçte bir gol kaydetti.
2026-27 sezonunda henüz resmi bir maçta süre alamayan oyuncunun Aston Villa karşısındaki dönüşü, hazırlık karşılaşmasında gerçekleşti.
SAKATLIKLAR KARİYERİNİ SEKTEYE UĞRATTI
Marcao'nun Sevilla dönemi, tekrarlayan kas sakatlıkları ve ameliyatlarla geçti. Marcao'nun son sakatlığıyla birlikte kulübe katıldığından bu yana yaşadığı kas ve kemik sakatlıklarının sayısı 13'e ulaştı. Marcao, bu sorunlar nedeniyle yaklaşık 100 resmi karşılaşmayı kaçırdı.
Brezilyalı oyuncunun Sevilla'daki sakatlık geçmişinde öne çıkan dönemler şöyle:
2022: Arka uyluk kasındaki sakatlık nedeniyle sezonun başlangıcını kaçırdı. Aynı sorunun tekrarlamasının ardından aralık ayında ameliyat kararı alındı.
2023: Nisan ayında sağ bacağındaki semimembranosus kasından sakatlandı. Temmuz ayında ise sol ön uyluk kasında hafif yırtık tespit edildi.
2024: Şubat ayında Rayo Vallecano karşılaşmasında sol ön uyluk kasında yeniden yırtık yaşadı.
b: Ocak ayında sol ayağındaki skafoid kemik kırığı nedeniyle ameliyat edildi. Temmuzdaki hazırlık döneminde sağ kuadriseps kasında ödem oluştu. Ekim ayında Aston Villa karşısında ise aynı bacağının ön uyluk bölgesinden yeniden sakatlandı.