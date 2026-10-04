UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın İtalya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını Belçika'da gerçekleştirdiği idmanla tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EMİRHAN TOPÇU İDMANI YARIDA BIRAKTI
Dizindeki ağrı nedeniyle kamp döneminde yapılan bir antrenmanda yer almayan Emirhan Topçu, aynı bölgedeki şikayetinin yeniden ortaya çıkması üzerine çalışmayı yarıda bıraktı.
CAN UZUN BİREYSEL ÇALIŞTI
Arka adalesinde ağrı bulunan Can Uzun ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Genç futbolcu daha sonra çalışmalarına bireysel program doğrultusunda devam etti.
SON İDMAN TAMAMLANDI
TFF'nin açıklamasına göre Standard Liege Kulübünün akademi tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas, rondo ve çeviklik çalışmaları yapıldı.
Taktik ve duran top uygulamalarına ağırlık verilen idman, taktik oyunla sona erdi.
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da antrenmanı tribünden takip etti.
Montella ile Ozan Kabak, karşılaşmanın oynanacağı Renato Dall'Ara Stadı'nda bugün TSİ 19.45'te basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, toplantı öncesinde statta kısa bir yürüyüş yapacak.
Dizindeki ağrı nedeniyle kamp döneminde yapılan bir antrenmanda yer almayan Emirhan Topçu, aynı bölgedeki şikayetinin yeniden ortaya çıkması üzerine çalışmayı yarıda bıraktı.
CAN UZUN BİREYSEL ÇALIŞTI
Arka adalesinde ağrı bulunan Can Uzun ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Genç futbolcu daha sonra çalışmalarına bireysel program doğrultusunda devam etti.
SON İDMAN TAMAMLANDI
TFF'nin açıklamasına göre Standard Liege Kulübünün akademi tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas, rondo ve çeviklik çalışmaları yapıldı.
Taktik ve duran top uygulamalarına ağırlık verilen idman, taktik oyunla sona erdi.
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da antrenmanı tribünden takip etti.
Montella ile Ozan Kabak, karşılaşmanın oynanacağı Renato Dall'Ara Stadı'nda bugün TSİ 19.45'te basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, toplantı öncesinde statta kısa bir yürüyüş yapacak.