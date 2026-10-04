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Afyon YÜNTAŞ sezona galibiyetle başladı: Kuzeyboru'yu devirdi

Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ, Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-2 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Ekim 2026 17:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Afyon YÜNTAŞ sezona galibiyetle başladı: Kuzeyboru'yu devirdi
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Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kuzeyboru ile Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aksaray Salonu'nda oynanan ve 147 dakika süren mücadeleyi konuk ekip Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ 3-2 kazandı.

BEŞ SETLİK MÜCADELE

Karşılaşmanın setleri 22-25, 25-19, 23-25, 25-23 ve 13-15 sonuçlandı.

Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente

Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ergül Avcı, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse, Gülce Güçtekin, Wilmarie, Kurilo, Nehir Cinel, Tutku Burcu Yüzgenç)

Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ: Berrak Deniz Kakascı, Milanova, Kocic, Sevgi Solak, Safronova, Damla Tokman (İlayda Naz Gergef, Sema Nur Özbilge Doluca)

Setler: 22-25, 25-19, 23-25, 25-23, 13-15

Süre: 147 dakika (32, 29, 33, 29, 24)

 

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