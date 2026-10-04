Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kuzeyboru ile Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aksaray Salonu'nda oynanan ve 147 dakika süren mücadeleyi konuk ekip Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ 3-2 kazandı.
BEŞ SETLİK MÜCADELE
Karşılaşmanın setleri 22-25, 25-19, 23-25, 25-23 ve 13-15 sonuçlandı.
Salon: Aksaray
Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente
Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ergül Avcı, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse, Gülce Güçtekin, Wilmarie, Kurilo, Nehir Cinel, Tutku Burcu Yüzgenç)
Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ: Berrak Deniz Kakascı, Milanova, Kocic, Sevgi Solak, Safronova, Damla Tokman (İlayda Naz Gergef, Sema Nur Özbilge Doluca)
Setler: 22-25, 25-19, 23-25, 25-23, 13-15
Süre: 147 dakika (32, 29, 33, 29, 24)
BEŞ SETLİK MÜCADELE
Karşılaşmanın setleri 22-25, 25-19, 23-25, 25-23 ve 13-15 sonuçlandı.
Salon: Aksaray
Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente
Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ergül Avcı, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse, Gülce Güçtekin, Wilmarie, Kurilo, Nehir Cinel, Tutku Burcu Yüzgenç)
Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ: Berrak Deniz Kakascı, Milanova, Kocic, Sevgi Solak, Safronova, Damla Tokman (İlayda Naz Gergef, Sema Nur Özbilge Doluca)
Setler: 22-25, 25-19, 23-25, 25-23, 13-15
Süre: 147 dakika (32, 29, 33, 29, 24)