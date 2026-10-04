Larkin ilk kez oynadı, Fenerbahçe Tarfin kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Biotekno Körfez Basket'i konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertli ekip 85-84 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligde ilk galibiyetini aldı. Sezona Esenler Erokspor galibiyetiyle başlayan Körfez Basket ise ilk yenilgisini aldı.
Fenerbahçe Tarfin, bir sonraki maçında 8 Ekim Perşembe günü, EuroLeauge'in 4. haftasında Panathinaikos'a konuk olacak. Sarı-Lacivertliler ardından ligde 10 Ekim Cumartesi günü Glint Çayırova Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak.
Körfez Basket ise ligde bir sonraki hafta 10 Ekim Cumartesi günü Aliağa Petkim deplasmanına gidecek.
SHANE LARKIN İLK KEZ
Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katarak sükse yarattığı tecrübeli oyun kurucu Shane Larkin, yaşadığı sakatlık döneminin ardından parkelere geri döndü.
Sakatlığını atlatan tecrübeli guard, bu karşılaşmada görev alarak sarı-lacivertli formayı ilk kez resmi bir maçta sırtına geçirdi. 17 GÜNDE 8. MAÇ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Tarfin, sezonun ilk 17 gününde 8. resmi maçına çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte Olympiakos ve Bahçeşehir Koleji'ne mağlup olurken Dubai Basketbol'u iki kez, Beşiktaş, Virtus Bologna, Bayern Münih ve Biotekno Körfez Basket'i ise birer kez mağlup etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertli ekip 85-84 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligde ilk galibiyetini aldı. Sezona Esenler Erokspor galibiyetiyle başlayan Körfez Basket ise ilk yenilgisini aldı.
Fenerbahçe Tarfin, bir sonraki maçında 8 Ekim Perşembe günü, EuroLeauge'in 4. haftasında Panathinaikos'a konuk olacak. Sarı-Lacivertliler ardından ligde 10 Ekim Cumartesi günü Glint Çayırova Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak.
Körfez Basket ise ligde bir sonraki hafta 10 Ekim Cumartesi günü Aliağa Petkim deplasmanına gidecek.
SHANE LARKIN İLK KEZ
Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katarak sükse yarattığı tecrübeli oyun kurucu Shane Larkin, yaşadığı sakatlık döneminin ardından parkelere geri döndü.
Sakatlığını atlatan tecrübeli guard, bu karşılaşmada görev alarak sarı-lacivertli formayı ilk kez resmi bir maçta sırtına geçirdi. 17 GÜNDE 8. MAÇ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Tarfin, sezonun ilk 17 gününde 8. resmi maçına çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte Olympiakos ve Bahçeşehir Koleji'ne mağlup olurken Dubai Basketbol'u iki kez, Beşiktaş, Virtus Bologna, Bayern Münih ve Biotekno Körfez Basket'i ise birer kez mağlup etti.