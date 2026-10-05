Montella'dan TFF Başkanı'nın olası istifasına yanıt

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya karşılaşması öncesinde SKY Italia'ya açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın olası istifası durumunda nasıl bir değerlendirme yapacağı sorulan İtalyan teknik adam, federasyonun iç dinamiklerini bilmediğini söyledi.
"FEDERASYONUN İÇ DİNAMİKLERİNİ BİLMİYORUM"
Motivasyonunun yüksek olduğunu vurgulayan Montella, "Federasyonun iç dinamiklerini bilmiyorum. Motivasyonum yüksek. Bu organizasyona benim yönetimimde geldiğimiz için, tırnak içinde söylüyorum, burada olmanın tadını çıkarıyorum. Futbolculara teşekkür ediyorum. Bu bizim için bir deneyim ve İtalya maçı için motivasyonum çok yüksek." ifadelerini kullandı.
"FEDERASYONUN İÇ DİNAMİKLERİNİ BİLMİYORUM"
Motivasyonunun yüksek olduğunu vurgulayan Montella, "Federasyonun iç dinamiklerini bilmiyorum. Motivasyonum yüksek. Bu organizasyona benim yönetimimde geldiğimiz için, tırnak içinde söylüyorum, burada olmanın tadını çıkarıyorum. Futbolculara teşekkür ediyorum. Bu bizim için bir deneyim ve İtalya maçı için motivasyonum çok yüksek." ifadelerini kullandı.