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13 yaşındaki şampiyon güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti

Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp, geçirdiği rahatsızlık sonucu 13 yaşında hayatını kaybetti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Ekim 2026 00:20
Haber: AA
13 yaşındaki şampiyon güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti
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Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp, geçirdiği rahatsızlık sonucu 13 yaşında hayatını kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Genç sporcunun vefatının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül taziye mesajı yayımladı.

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç sporcumuz Yusuf Taha Turp'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

TAHA AKGÜL: "DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise mesajında, "Değerli sporcumuz Yusuf Taha Turp'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Güreş Federasyonu olarak merhum sporcumuza Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, antrenörlerine, takım arkadaşlarına ve güreş camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

CENAZESİ BURSA'DA KALDIRILACAK

Yusuf Taha Turp'un cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Yeşilyayla Mahallesi Mevlana Camisi'nden kaldırılacağı bildirildi.

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