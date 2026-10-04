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THY'den müthiş geri dönüş: Galatasaray'ı 2-0'dan devirdi

Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Daikin'i 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Ekim 2026 21:58
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
THY'den müthiş geri dönüş: Galatasaray'ı 2-0'dan devirdi
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Türk Hava Yolları ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanan mücadelede Türk Hava Yolları, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

GALATASARAY 2-0 ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk setini Galatasaray Daikin 25-23 kazanarak öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci seti de 25-19 alarak skoru 2-0'a getirdi.

THY GERİ DÖNDÜ

Üçüncü sette reaksiyon gösteren Türk Hava Yolları, seti 25-23 kazanarak farkı bire indirdi.

Ev sahibi ekip, dördüncü seti de 25-22 alarak maçı karar setine taşıdı.

Son sette rakibine 15-13 üstünlük sağlayan Türk Hava Yolları, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar

Türk Hava Yolları: Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan, Degradi (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic)

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul (Ayça Aykaç Altıntaş, Eylül Karadaş, Yuanyuan, Carutasu, Merve Tanyel)

Setler: 23-25, 19-25, 25-23, 25-22, 15-13

Süre: 144 dakika (32, 31, 30, 31, 20)

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