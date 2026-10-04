THY'den müthiş geri dönüş: Galatasaray'ı 2-0'dan devirdi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Türk Hava Yolları ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanan mücadelede Türk Hava Yolları, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak sezona galibiyetle başladı.
GALATASARAY 2-0 ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın ilk setini Galatasaray Daikin 25-23 kazanarak öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci seti de 25-19 alarak skoru 2-0'a getirdi.
THY GERİ DÖNDÜ
Üçüncü sette reaksiyon gösteren Türk Hava Yolları, seti 25-23 kazanarak farkı bire indirdi.
Ev sahibi ekip, dördüncü seti de 25-22 alarak maçı karar setine taşıdı.
Son sette rakibine 15-13 üstünlük sağlayan Türk Hava Yolları, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar
Türk Hava Yolları: Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan, Degradi (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic)
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul (Ayça Aykaç Altıntaş, Eylül Karadaş, Yuanyuan, Carutasu, Merve Tanyel)
Setler: 23-25, 19-25, 25-23, 25-22, 15-13
Süre: 144 dakika (32, 31, 30, 31, 20)
GALATASARAY 2-0 ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın ilk setini Galatasaray Daikin 25-23 kazanarak öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci seti de 25-19 alarak skoru 2-0'a getirdi.
THY GERİ DÖNDÜ
Üçüncü sette reaksiyon gösteren Türk Hava Yolları, seti 25-23 kazanarak farkı bire indirdi.
Ev sahibi ekip, dördüncü seti de 25-22 alarak maçı karar setine taşıdı.
Son sette rakibine 15-13 üstünlük sağlayan Türk Hava Yolları, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar
Türk Hava Yolları: Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan, Degradi (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic)
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul (Ayça Aykaç Altıntaş, Eylül Karadaş, Yuanyuan, Carutasu, Merve Tanyel)
Setler: 23-25, 19-25, 25-23, 25-22, 15-13
Süre: 144 dakika (32, 31, 30, 31, 20)