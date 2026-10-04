Beşiktaş'a kötü haber: Milot Rashica

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta Kosova'nın Avusturya ile oynadığı karşılaşmada Beşiktaşlı Milot Rashica sakatlık yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Rashica, 67. dakikada Baton Zabergja'nın yerine oyuna dahil oldu.
Kosovalı futbolcu, 88. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Meriton Korenica'ya bıraktı.
🚑Kosova'da ikinci yarıda oyuna giren Milot Rashica sakatlık yaşadı. https://t.co/Sd6dXQSQpC
— Sporx (@sporx) October 4, 2026