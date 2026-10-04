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Beşiktaş'a kötü haber: Milot Rashica

Kosova'nın Avusturya'yı ağırladığı UEFA Uluslar Ligi maçında Milot Rashica, sonradan oyuna girdikten sonra sakatlanarak kenara geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 20:54 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2026 21:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a kötü haber: Milot Rashica
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta Kosova'nın Avusturya ile oynadığı karşılaşmada Beşiktaşlı Milot Rashica sakatlık yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Rashica, 67. dakikada Baton Zabergja'nın yerine oyuna dahil oldu. 

Kosovalı futbolcu, 88. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Meriton Korenica'ya bıraktı.

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