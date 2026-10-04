A Milli Takım'da Ozan Kabak, İtalya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Milli futbolcu, İtalya'nın gücünün farkında olduklarını ancak bu kez farklı bir performans ortaya koymak istediklerini söyledi.
"REAKSİYON GÖSTERMEK İSTİYORUZ"
Ozan Kabak, "Biz iyi oyuncularız, iyi de çalıştık. İtalya'ya karşı bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Onların gücünün de farkındayız. Ama bu sefer daha farklı olacağına inanıyorum. İyi bir oyun ve skorla buradan ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİKTELİĞİMİZ"
Takım içindeki birlikteliğe vurgu yapan Kabak, "Bizim en büyük gücümüz arkadaşlığımız, birlikteliğimiz, aile ortamımız. İşler iyi gittiğinde de böyleydi. Şu an işler belki kötü gidiyor ama biz birlik olmaya devam ediyoruz. Düştüğümüz yerden de birlik olarak çıkacağımızı düşünüyorum." dedi.
"DEFANSİF OLARAK FAZLA GOL YİYORUZ"
Savunmada yaşanan sorunlara da değinen milli futbolcu, "Defansif olarak fazla gol yiyoruz şu an. Bunu söylemekten çekinmiyorum ama bunun üzerine gidiyoruz. Antrenmanlarda taktiksel olarak da ona göre çalıştık." sözlerini kullandı.
Ozan Kabak'tan İtalya mesajı: "Bu sefer farklı olacak"
Ozan Kabak, İtalya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım'da Ozan Kabak, İtalya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Milli futbolcu, İtalya'nın gücünün farkında olduklarını ancak bu kez farklı bir performans ortaya koymak istediklerini söyledi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Lemina'nın eşine İstanbul'da gittiği mekanda çirkin hareket
-
9
İşte Beşiktaş'ta seçim sonucu!
-
8
TFF'den olağanüstü toplantı kararı!
-
7
Beşiktaş'a Joe Willock için müjdeli haber!
-
6
Fenerbahçe'den Nene ve Mimovic kararı! Ayrılık planı ortaya çıktı
-
5
İsmail Kartal: "Arda Güler'i ilk oynatan benim!"
-
4
Anderson Talisca'dan dikkat çeken paylaşım!
-
3
Mile Svilar, milli takımsız kaldı!
-
2
Süper Lig için yeni gündem: Maçlar ertelenecek mi?
-
1
Marcao'nun 286 gün sonra dönüşü 25 dakika sürdü!
- 23:13 Ozan Kabak'tan İtalya mesajı: "Bu sefer farklı olacak"
- 22:56 İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'istifa' yanıtı
- 22:51 Montella: "3.ligden oyuncu istediler!"
- 21:58 THY'den müthiş geri dönüş: Galatasaray'ı 2-0'dan devirdi
- 21:45 Barella: "Bizim için kolay olmayacak"
- 21:35 Roberto Mancini: "Hafife almak gerçekten hata olur!"
- 21:20 Pjanic'ten Ronaldo itirafı: "Topu almanın tek yolu buydu"
- 20:54 Beşiktaş'a kötü haber: Milot Rashica
- 20:30 Anadolu Efes, Bordo Bandırma'yı evinde devirdi
- 19:48 Emiliano Martinez: "Messi'yi öpücüklere boğacağız"
- 19:31 Serdal Adalı'dan flaş sözler: "Temizlik bitene kadar lig başlamasın"
- 19:19 Aras Kargo sezona net başladı: Zerenspor'a set vermedi
- 18:44 İşte Beşiktaş'ta seçim sonucu!
- 18:18 A Milli Takım'da iki isim idmanı tamamlayamadı
- 18:04 Azerbaycan, Litvanya'yı tek golle geçti
- 17:40 Afyon YÜNTAŞ sezona galibiyetle başladı: Kuzeyboru'yu devirdi
- 17:33 Larkin ilk kez oynadı, Fenerbahçe Tarfin kazandı
- 17:11 Yasin Ayari, Milan ve Roma'yı peşine taktı!
- 16:48 Mile Svilar, milli takımsız kaldı!
- 16:30 Lemina'nın eşine İstanbul'da gittiği mekanda çirkin hareket
- 16:25 Alex Scott için İngiltere'de transfer yarışı!
- 16:10 Jules Kounde: "Bu Hansi Flick'in kararı"
- 16:10 Mert Hakan Yandaş'ın cezası sona erdi! Geri dönüyor!
- 16:00 Galatasaray Çağdaş Faktoring, sezona galibiyetle başladı!
- 15:30 Ayhancan Güven, Çin'deki ikinci yarışta 14. oldu
- 15:28 Yusuf Demir, Avusturya'da kendini buldu!
- 15:10 Bahçeşehir Koleji'nden üçte üç!
- 15:06 Jean Onana, yeni kulüp arıyor!
- 15:06 Endrick'in Real Madrid kabusu: 4 dakika
- 14:42 Zinedine Zidane: "Ronaldo'ya saygı duymak gerekiyor"
- 14:30 Fenerbahçe Medicana, galibiyetle başladı
- 14:28 Bruno Fernandes'ten Cristiano Ronaldo için açıklama!
- 14:09 Anderson Talisca'dan dikkat çeken paylaşım!
- 13:42 Zinedine Zidane'den Michael Olise'ye övgü!
- 13:37 İsmail Kartal: "Arda Güler'i ilk oynatan benim!"
- 13:19 Max Verstappen bu sezon ilk kez kazandı!
- 13:17 Hırvatistan için altın dönem bitiyor mu?
- 13:16 Fenerbahçe'de Yiğit Fidan sevinci!
- 13:01 Fenerbahçe sonrası Ryan Kent kayboldu!
- 12:47 Beşiktaş'a Joe Willock için müjdeli haber!
- 12:37 Luciano Spalletti'den Dusan Vlahovic için açıklama
- 12:35 Fenerbahçe'den Nene ve Mimovic kararı! Ayrılık planı ortaya çıktı
- 12:31 Marcao'nun 286 gün sonra dönüşü 25 dakika sürdü!
- 12:22 Kenan Yıldız, Avrupa'nın devlerini peşine taktı!
- 12:17 Yasin Kol, adliyeye sevk edilecek!
- 12:05 Fenerbahçe'de yapay zeka dönemi! İsmail Kartal düğmeye bastı
- 11:51 MotoGP Japonya'da kazanan Marc Marquez
- 11:47 Deniz Öncü, Japonya'da 7. oldu
- 11:45 İşte A Milli Futbol Takımı'nın İtalya'ya karşı karnesi
- 11:38 A Milli Takım, İtalya ile 658. maçına çıkıyor
- 11:29 A Milli Takım, İtalya deplasmanında
- 11:27 Beşiktaş'tan Darwin Soylu harekatı!
- 11:19 İki farklı vedanın iç yüzü: CR7 vs Messi
- 11:11 Süper Lig için yeni gündem: Maçlar ertelenecek mi?
- 10:53 Kimse Jorge Jesus'a bulaşmaya cüret edemez, CR7 bile!
- 10:52 Serdal Adalı'dan ezeli rakiplere transfer göndermesi!
- 10:44 Okan Buruk'u endişelendiren gelişme!
- 10:18 Galatasaray'da kritik toplantı: Transfer mesajı!
- 10:08 Galatasaray'da Singo için hedef Fenerbahçe derbisi!
- 10:01 7 gole rağmen: "Takımın en iyisi Livakovic!"