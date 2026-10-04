Ozan Kabak'tan İtalya mesajı: 'Bu sefer farklı olacak'

A Milli Takım'da Ozan Kabak, İtalya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli futbolcu, İtalya'nın gücünün farkında olduklarını ancak bu kez farklı bir performans ortaya koymak istediklerini söyledi.



"REAKSİYON GÖSTERMEK İSTİYORUZ"



Ozan Kabak, "Biz iyi oyuncularız, iyi de çalıştık. İtalya'ya karşı bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Onların gücünün de farkındayız. Ama bu sefer daha farklı olacağına inanıyorum. İyi bir oyun ve skorla buradan ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİKTELİĞİMİZ"



Takım içindeki birlikteliğe vurgu yapan Kabak, "Bizim en büyük gücümüz arkadaşlığımız, birlikteliğimiz, aile ortamımız. İşler iyi gittiğinde de böyleydi. Şu an işler belki kötü gidiyor ama biz birlik olmaya devam ediyoruz. Düştüğümüz yerden de birlik olarak çıkacağımızı düşünüyorum." dedi.



"DEFANSİF OLARAK FAZLA GOL YİYORUZ"



Savunmada yaşanan sorunlara da değinen milli futbolcu, "Defansif olarak fazla gol yiyoruz şu an. Bunu söylemekten çekinmiyorum ama bunun üzerine gidiyoruz. Antrenmanlarda taktiksel olarak da ona göre çalıştık." sözlerini kullandı.



