Aras Kargo sezona net başladı: Zerenspor'a set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Aras Kargo ile Zerenspor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TVF Atatürk Voleybol Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Aras Kargo 3-0 kazanarak sezona galibiyetle başladı.
ARAS KARGO SET VERMEDİ
Ev sahibi ekip ilk seti 25-16 kazanarak mücadelede öne geçti. Aras Kargo, ikinci ve üçüncü setleri de 25-20'lik skorlarla alarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Mücadele toplam 94 dakika sürdü.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi
Hakemler: Serhat Semiz, Arzu Uzatöz
Aras Kargo: Lila Şengün, May, Bengisu Aygün, Gamboa, Anthouli, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, Defne Başyolcu)
Zerenspor: Dodson, Fatma Şekerci, Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Franklin, Nicoletti (Ceren Onal, Dicle Nur Babat, Merve Biçer, Hilal Kocakara, Seher Aksoy, Malual)
Setler: 25-16, 25-20, 25-20
Süre: 94 dakika (27, 31, 36)
ARAS KARGO SET VERMEDİ
Ev sahibi ekip ilk seti 25-16 kazanarak mücadelede öne geçti. Aras Kargo, ikinci ve üçüncü setleri de 25-20'lik skorlarla alarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Mücadele toplam 94 dakika sürdü.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi
Hakemler: Serhat Semiz, Arzu Uzatöz
Aras Kargo: Lila Şengün, May, Bengisu Aygün, Gamboa, Anthouli, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, Defne Başyolcu)
Zerenspor: Dodson, Fatma Şekerci, Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Franklin, Nicoletti (Ceren Onal, Dicle Nur Babat, Merve Biçer, Hilal Kocakara, Seher Aksoy, Malual)
Setler: 25-16, 25-20, 25-20
Süre: 94 dakika (27, 31, 36)