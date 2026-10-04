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Aras Kargo sezona net başladı: Zerenspor'a set vermedi

Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Zerenspor'u 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Ekim 2026 19:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Aras Kargo sezona net başladı: Zerenspor'a set vermedi
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Aras Kargo ile Zerenspor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TVF Atatürk Voleybol Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Aras Kargo 3-0 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

ARAS KARGO SET VERMEDİ

Ev sahibi ekip ilk seti 25-16 kazanarak mücadelede öne geçti. Aras Kargo, ikinci ve üçüncü setleri de 25-20'lik skorlarla alarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Mücadele toplam 94 dakika sürdü.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi

Hakemler: Serhat Semiz, Arzu Uzatöz

Aras Kargo: Lila Şengün, May, Bengisu Aygün, Gamboa, Anthouli, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, Defne Başyolcu)

Zerenspor: Dodson, Fatma Şekerci, Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Franklin, Nicoletti (Ceren Onal, Dicle Nur Babat, Merve Biçer, Hilal Kocakara, Seher Aksoy, Malual)

Setler: 25-16, 25-20, 25-20

Süre: 94 dakika (27, 31, 36)

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