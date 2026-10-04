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Almanya, Yunanistan'a takıldı!

Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nin 4. haftasında sahasında Almanya ile 0-0 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 23:49 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2026 23:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Almanya, Yunanistan'a takıldı!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nin 4. haftasında Yunanistan ile Almanya karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Toumbas Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

YUNANİSTAN 2. SIRAYA GERİLEDİ

Bu sonuçla Yunanistan puanını 8'e yükseltti. Ancak Hollanda'nın Sırbistan'ı mağlup etmesiyle Yunanistan 2. sıraya geriledi.

Almanya ise puanını 5'e çıkardı ve 3. sırada kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Grubun bir sonraki maçında Yunanistan, Hollanda deplasmanına konuk olacak.

Almanya ise Sırbistan deplasmanında sahaya çıkacak.

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