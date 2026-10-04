Almanya, Yunanistan'a takıldı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nin 4. haftasında Yunanistan ile Almanya karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Toumbas Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
YUNANİSTAN 2. SIRAYA GERİLEDİ
Bu sonuçla Yunanistan puanını 8'e yükseltti. Ancak Hollanda'nın Sırbistan'ı mağlup etmesiyle Yunanistan 2. sıraya geriledi.
Almanya ise puanını 5'e çıkardı ve 3. sırada kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Yunanistan, Hollanda deplasmanına konuk olacak.
Almanya ise Sırbistan deplasmanında sahaya çıkacak.
YUNANİSTAN 2. SIRAYA GERİLEDİ
Bu sonuçla Yunanistan puanını 8'e yükseltti. Ancak Hollanda'nın Sırbistan'ı mağlup etmesiyle Yunanistan 2. sıraya geriledi.
Almanya ise puanını 5'e çıkardı ve 3. sırada kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
👀Jürgen Klopp, Almanya'da istediği başlangıcı yapamadı. 🤝 1-1 Hollanda ❌ 0-1 Yunanistan ✅ 2-0 Sırbistan 🤝0-0 Yunanistan https://t.co/2tzzMRe6nB
— Sporx (@sporx) October 4, 2026
Grubun bir sonraki maçında Yunanistan, Hollanda deplasmanına konuk olacak.
Almanya ise Sırbistan deplasmanında sahaya çıkacak.