İtalya - Türkiye: Muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak.
Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Karol Arys olacak.
MUHTEMEL 11'LER
İtalya: Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Tonali, Fagioli, S.Esposito, Kean, F. Esposito.
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Ozan, Merih, Zeki, İsmail, Salih, Kerem, Yunus, Oğuz, Deniz.
Grubun diğer maçında Fransa ile Belçika, Paris'te TSİ 21.45'te karşılaşacak.
MİLLİ TAKIM, İLK PUANLAR İÇ SAHADA
A Ligi 1. Grup'ta ilk üç maçını kaybeden ve puanla tanışamayan ay-yıldızlı ekip, mağlubiyet serisine son vermek için İtalya deplasmanına çıkacak.
Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 ve deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenilirken deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı.
Milliler, grup mücadelesini Kasım ayında deplasmanda Fransa ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak.
ARDA VE BARIŞ ALPER CEZALI
Ay-yıldızlı ekibin önemli isimleri Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, kart cezaları nedeniyle İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.
Arda ve Barış, Belçika maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü.
A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 29 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)
Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Salih Özcan (Beşiktaş), Emirhan İlkhan (Torino)
Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe).
İTALYA'NIN ADAY KADROSU
Teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus)
Defans: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)
Orta Saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting), Nicolo Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham)
Forvet: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolo Zaniolo (Udinese), Mohamed Ali Zoma (Nürnberg).
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi müsabakasında karşılaşacağı İtalya ile tarihindeki 18. maçına çıkacak.
İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi.
Milliler, İtalya karşısında 5 beraberlik, 12 yenilgi yaşadı. Kalesinde 33 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.
Ay-yıldızlı ekip geçtiğimiz hafta İtalya ile Bursa'da oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçını 4-1 kaybetti.
BOLOGNA'DA ÜÇÜNCÜ MAÇ
İki ülke A milli futbol takımları, Bologna'da 3. kez karşı karşıya gelecek.
Bologna'da iki yıl önce oynanan özel maç golsüz eşitlikle sona erdi.
EN FARKLI YENİLGİ BOLOGNA'DA
A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini 1962'de Bologna'da aldı.
1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.
TÜRKİYE VE İTALYA ARASINDAKİ MAÇLAR
Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.
Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Karol Arys olacak.
MUHTEMEL 11'LER
İtalya: Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Tonali, Fagioli, S.Esposito, Kean, F. Esposito.
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Ozan, Merih, Zeki, İsmail, Salih, Kerem, Yunus, Oğuz, Deniz.
Grubun diğer maçında Fransa ile Belçika, Paris'te TSİ 21.45'te karşılaşacak.
MİLLİ TAKIM, İLK PUANLAR İÇ SAHADA
A Ligi 1. Grup'ta ilk üç maçını kaybeden ve puanla tanışamayan ay-yıldızlı ekip, mağlubiyet serisine son vermek için İtalya deplasmanına çıkacak.
Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 ve deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenilirken deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı.
Milliler, grup mücadelesini Kasım ayında deplasmanda Fransa ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak.
ARDA VE BARIŞ ALPER CEZALI
Ay-yıldızlı ekibin önemli isimleri Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, kart cezaları nedeniyle İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.
Arda ve Barış, Belçika maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü.
A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 29 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)
Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Salih Özcan (Beşiktaş), Emirhan İlkhan (Torino)
Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe).
İTALYA'NIN ADAY KADROSU
Teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus)
Defans: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)
Orta Saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting), Nicolo Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham)
Forvet: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolo Zaniolo (Udinese), Mohamed Ali Zoma (Nürnberg).
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi müsabakasında karşılaşacağı İtalya ile tarihindeki 18. maçına çıkacak.
İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi.
Milliler, İtalya karşısında 5 beraberlik, 12 yenilgi yaşadı. Kalesinde 33 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.
Ay-yıldızlı ekip geçtiğimiz hafta İtalya ile Bursa'da oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçını 4-1 kaybetti.
BOLOGNA'DA ÜÇÜNCÜ MAÇ
İki ülke A milli futbol takımları, Bologna'da 3. kez karşı karşıya gelecek.
Bologna'da iki yıl önce oynanan özel maç golsüz eşitlikle sona erdi.
EN FARKLI YENİLGİ BOLOGNA'DA
A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini 1962'de Bologna'da aldı.
1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.
TÜRKİYE VE İTALYA ARASINDAKİ MAÇLAR
Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|28.09.2026
|Kocaeli
|UEFA Uluslar Ligi
|1-4
|04.06.2024
|Bologna
|Özel
|0-0
|29.03.2022
|Konya
|Özel
|2-3
|11.06.2021
|Roma
|EURO 2020
|0-3
|15.11.2006
|Bergamo
|Özel
|1-1
|20.11.2002
|Pescara
|Özel
|1-1
|11.06.2000
|Arnhem
|EURO 2000
|1-2
|21.12.1994
|Pescara
|Özel
|1-3
|03.03.1984
|İstanbul
|Özel
|1-2
|23.09.1978
|Floransa
|Özel
|0-1
|25.02.1973
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-1
|13.01.1973
|Napoli
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-0
|27.03.1963
|İstanbul
|Özel
|0-1
|02.12.1962
|Bologna
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-6
|26.06.1955
|Trieste
|Akdeniz Oyunları (İtalya B)
|1-1
|11.12.1953
|İstanbul
|Akdeniz Oyunları (İtalya B)
|0-1
|20.05.1949
|Atina
|Akdeniz Oyunları (İtalya B)
|2-3