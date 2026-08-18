İsmail Kartal'dan Talisca, Ederson ve Alex açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos Salı günü Olimpik Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde TNT Sports'a konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Sarı-lacivertli takımın deneyimli teknik adamı, kadroda yer alan kaleci Ederson, Anderson Talisca ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza hakkında önemli açıklamalarda bulundu.





"YARIN HER ŞEY OLABİLİR"

Ederson'un dünya çapında bir kaleci olduğunu belirten İsmail Kartal, Brezilyalı file bekçisine güvendiklerini söyledi.





Kartal, Ederson için şu ifadeleri kullandı:



"Ederson dünya çapında bir kaleci. Kendisinin kariyerine, kaleciliğine çok güveniyoruz. Hatta lig maçında oynatacaktık. Geçen seneden kalan cezası devam ettiği için oynatamadık. Şu an kadromuzda. Onun kişilikli olması, hoşgörülü olması, iyi bir profesyonel olması bizi mutlu ediyor. Şu an bizimle beraber, Şampiyonlar Ligi kadrosunda. Yarın her şey olabilir."





TALİSCA'YA ÖVGÜ

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Talisca hakkında da övgü dolu sözler kullandı. Brezilyalı futbolcunun sezon başından bu yana hiçbir antrenmanı kaçırmadığını vurgulayan Kartal, oyuncusuyla arasındaki iletişime de dikkat çekti.





Kartal, Talisca için şöyle konuştu:



"Öncelikle Talisca benim için çok karakterli bir çocuk. Çok kaliteli bir oyuncu. Sezon başından bugüne kadar hiçbir antrenman kaçırmadı. Çok dürüst bir insan. Kendisiyle çok iyi anlaşıyoruz. O güveni kendisine verdiğim için o da çok mutlu, çok huzurlu. Ondan ne istiyorsam, maçlarda bunları yerine getirebiliyor. Hem o bunun karşılığını alıyor, gollerini atıyor. Hem de biz de ondan güzel bir şekilde faydalanabiliyoruz."





"ALEX 5 GÜN ÖNCE ARADI"

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza ile ilgili de konuşan İsmail Kartal, Brezilyalı yıldızla geçmişte birlikte çalıştığını hatırlattı.





Alex'in Fenerbahçe için çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Kartal, sarı-lacivertli taraftarların Brezilyalı futbolculara olan sevgisine de değindi.





İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:



"Ben Alex'le çalıştım. Yardımcı antrenördüm Alex burada futbol oynarken. Çok düzgün, ailesine bağlı, çok karakterli bir çocuk. Fenerbahçe'ye de çok şey verdi. Onun için taraftarlarımız Alex'i çok seviyor. Roberto Carlos'u, Deivid'i, Fred'i çok seviyor. Brezilyalılarla bizim Fenerbahçe Kulübü arasında Didi'den bugüne kadar çok güzel bir bağ var, güçlü bir bağ var. Onun için buraya Brezilya'dan gelen bütün oyuncular çok güzel günler geçti, çok başarılı oldu. Bizim taraftarlarımız hiçbir zaman buraya gelen Brezilyalı oyuncuları unutmuş değil. Her zaman onları hatırlıyorlar. Onlar her zaman Fenerbahçe taraftarının kalbinde yer alıyor. Alex 5 gün önce aradı, yeni sezonla ilgili bana başarılar diledi. Ben de ona teşekkür ettim. Görüşüyoruz Alex'le."



Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon'u 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek.



