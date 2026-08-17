Haber Tarihi: 17 Ağustos 2026 15:02 - Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2026 15:02

Lukaku Lyon Maçında Oynayacak mı? Fenerbahçe'de Lukaku'nun Son Durumu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku'nun Lyon maçında forma giyip giymeyeceği futbolseverlerin gündeminde. Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos Salı günü Lyon'u konuk edecek. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Lukaku Lyon Maçında Oynayacak mı? Fenerbahçe'de Lukaku'nun Son Durumu
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Lukaku için maç öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Belçikalı golcü UEFA listesine dahil edildi ve böylece Lyon karşılaşmasında forma giymesinin önü açıldı. Ancak oyuncunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı teknik heyetin kararına bağlı olacak.
Lukaku hazır mı?

Lukaku daha önce yaptığı açıklamada sakat olmadığını ve fiziksel olarak hazır durumda bulunduğunu belirtmişti. Yeni transferin Lyon karşılaşmasında süre alıp almayacağı ise maç kadrosu ve teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihleriyle netleşecek.

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman?

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşması 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Mücadele İstanbul'da, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Sonuç: Lukaku Lyon maçında oynayacak mı?

Lukaku'nun Lyon maçında forma giymesinin önünde UEFA açısından bir engel kalmadı. Ancak ilk 11'de başlayıp başlamayacağı veya karşılaşmada süre alıp almayacağı henüz kesinleşmiş değil. Son karar maç kadrosunun açıklanmasıyla belli olacak.

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