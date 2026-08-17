Corentin Tolisso'dan Fenerbahçe için açıklama

Lyon'un orta saha oyuncusu Corentin Tolisso, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe eşleşmesiyle ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız orta saha oyuncusu, "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 180 dakikamız kaldı. Önümüzde zorlu bir tur var." dedi.
Fenerbahçe ile ilgili görüşlerini aktaran Tolisso, "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan bir rakip ve bu yaz çok iyi oyuncularla kadrosunu daha da güçlendirdi. Kolay olmayacak ama biz Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında salı günü sahasında Lyon'u ağırlayacak. Karşılaşmanın rövanşı 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
Fenerbahçe ile ilgili görüşlerini aktaran Tolisso, "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan bir rakip ve bu yaz çok iyi oyuncularla kadrosunu daha da güçlendirdi. Kolay olmayacak ama biz Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında salı günü sahasında Lyon'u ağırlayacak. Karşılaşmanın rövanşı 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.