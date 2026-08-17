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Corentin Tolisso'dan Fenerbahçe için açıklama

Lyon'un orta saha oyuncusu Corentin Tolisso, Fenerbahçe ile oynanacak maçlar için konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 15:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Corentin Tolisso'dan Fenerbahçe için açıklama
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Lyon'un orta saha oyuncusu Corentin Tolisso, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe eşleşmesiyle ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız orta saha oyuncusu, "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 180 dakikamız kaldı. Önümüzde zorlu bir tur var." dedi.

Fenerbahçe ile ilgili görüşlerini aktaran Tolisso, "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan bir rakip ve bu yaz çok iyi oyuncularla kadrosunu daha da güçlendirdi. Kolay olmayacak ama biz Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında salı günü sahasında Lyon'u ağırlayacak. Karşılaşmanın rövanşı 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.  

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