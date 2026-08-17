Haber Tarihi: 17 Ağustos 2026 12:33 - Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2026 12:33

Necip Uysal Futbolu Bıraktı mı? Necip Uysal Emekli Oldu mu?

Beşiktaş'ın uzun yıllardır formasını giyen deneyimli futbolcusu Necip Uysal'ın futbolu bırakıp bırakmadığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen Uysal, kariyerinin büyük bölümünü Beşiktaş'ta geçirdi.

Necip Uysal Futbolu Bıraktı mı? Necip Uysal Emekli Oldu mu?
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Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bırakan Necip Uysal için Eyüpspor karşılaşması öncesinde veda töreni düzenlendi.
Profesyonel futbol kariyerinde yalnızca Beşiktaş forması giyen ve uzun süre takım kaptanlığı yapan Necip Uysal, geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Geçen sezonun ortalarında kaptanlık görevi alınan ve sezonu takımdan ayrı bireysel çalışmalarla tamamlayan Necip Uysal, Eyüpspor maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlara veda etti.

FUTBOLCULAR KORİDOR OLUŞTURDU

Stadyum skorbordlarında Necip Uysal için hazırlanan video gösterilirken, Beşiktaşlı futbolcular da tecrübeli ismin geçişi için koridor oluşturdu.

Takım kaptanı Orkun Kökçü, Necip Uysal'a çiçek verdi. Uysal daha sonra tüm takımla birlikte fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise Necip Uysal'a 20 numaralı formasının çerçevelenmiş halini hediye etti.

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM, HAKKINIZI HELAL EDİN"


Sahaya eşi ve çocuklarıyla çıkan Necip Uysal, siyah-beyazlı taraftarlara seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günümde, kötü günümde hep arkamdaydınız. Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin."

Necip Uysal, konuşmasının ardından Kuzey Kale Arkası Tribünü'ne giderek taraftarlara üçlü çektirdi.

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