TÜRKSAT 4A yeni uydu frekans ayarı 2026: Türksat 4A frekans ayarı ve kanal arama nasıl yapılır?

Türksat 4A frekans ayarı ve kanal arama işlemi, televizyon veya uydu alıcısının menüsünden gerçekleştirilebiliyor. Güncel frekans bilgileri, uydu seçimi, manuel kanal arama ve otomatik tarama adımlarıyla ilgili merak edilen tüm bilgiler televizyon ve uydu alıcısı üzerinden yapılan ayarlarla öğrenilebiliyor.

TÜRKSAT 4A FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Manuel kanal araması yapmak isteyenlerin televizyon veya uydu alıcısında Kurulum, Ayarlar, Uydu Ayarları, Kanal Arama veya Transponder menülerinden uygun bölüme girmesi gerekiyor. Menü isimleri televizyonun markasına ve modeline göre değişebilir.

Türksat'ın resmi açıklamasına göre manuel tarama için kullanılabilecek iki yayın parametresi bulunuyor:

1. Frekans: 12380 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 3/4

2. Frekans: 12423 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Bu bilgilerden uygun olan frekans cihazın TP/Transponder veya Manuel Kanal Arama bölümüne girildikten sonra arama başlatılmalı. En önemli noktalardan biri ise "Şebeke Arama", "Ağ Arama" veya "Network Search" seçeneğinin açık olması. Türksat da manuel frekans bilgilerinin girilmesinin ardından şebeke taraması yapılmasını öneriyor.

KANAL ARAMA ADIMLARI

1. Kumandadan Menü veya Ayarlar bölümünü açın.

2. Kurulum, Kanal Ayarları veya Uydu Ayarları bölümüne girin.

3. "Manuel Kanal Arama", "TP Arama" ya da "Transponder" seçeneğini bulun.

4. Uydu olarak Türksat'ı seçin.

5. Frekans bilgilerini girin.

Örneğin ilk seçenek için 12380 V 27500 değerlerini kullanın.

6. "Şebeke Arama/Ağ Arama" seçeneğini açık hale getirin.

7. Arama veya OK tuşuna basarak taramayı başlatın.

8. Tarama tamamlandığında bulunan kanalları kaydedin.

Burada televizyonun marka ve modeline göre menü isimlerinin farklı olabileceğini unutmamak gerekiyor. Örneğin bazı cihazlarda "Manuel Arama" yerine "Tek TP Arama", "Transponder Ekle" veya "Uydu Kanal Arama" ifadeleri kullanılabiliyor.

TKGS VARSA KANAL AYARI OTOMATİK YAPILABİLİYOR

Televizyonunuzda veya uydu alıcınızda TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) bulunuyorsa manuel frekans girmeden önce bu özelliğin aktif olup olmadığını kontrol etmek yeterli olabilir. Türksat'ın açıklamasına göre TKGS uyumlu cihazlarda kanal frekansları ve yeni eklenen kanallar otomatik olarak güncelleniyor.

Bu nedenle "kanal arama yapamıyorum" veya "frekansları tek tek girmem gerekiyor" diye düşünmeden önce cihazınızın TKGS desteğini kontrol etmeniz faydalı. TKGS aktifse kanal listesi otomatik olarak yenilenebilir.

ÇANAK ANTENİ DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR MU?

Hayır. Türksat'ın duyurusuna göre yayınların aktarılacağı yeni uydular, Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunuyor. Bu nedenle geçiş nedeniyle yeni bir çanak anten kurulmasına veya mevcut antenin yönünün değiştirilmesine gerek bulunmuyor.

Yani kullanıcıların yapacağı işlem esas olarak televizyon veya uydu alıcısındaki kanal listesini güncellemek. TKGS destekli cihazlarda bu işlem otomatik gerçekleşirken, eski cihazlarda yukarıdaki manuel tarama yöntemi uygulanabiliyor.

Önemli not

İnternette farklı sitelerde farklı "otomatik arama frekansları" paylaşılabiliyor. Güncel ayar yapılırken en güvenilir kaynak Türksat'ın resmi frekans ve duyuru sayfalarıdır. Türksat, manuel tarama için yukarıdaki 12380 V 27500 ve 12423 H 30000 parametrelerini yayımlamış durumda.