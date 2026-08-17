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Casa Pia-Benfica
22:15
17 Ağustos
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Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında "Kadıköy" performansı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız ekibi Lyon'u ağırlayacak. İşte sarı-lacivertilerin Avrupa'daki Kadıköy performansı...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 11:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında 'Kadıköy' performansı
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında salı günü Fransa'nın Olimpik Lyon takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'deki performansına güveniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken sarı-lacivertli ekip, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu.

Geçen 4 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe, geçen sezon ise son 16 turu için play-off oynadı.

Son dönemde "iyi"

Fenerbahçe, iç sahada son yıllarda Avrupa kupalarında etkileyici bir performans sergiledi.

Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evindeki 31 Avrupa kupası karşılaşmasında sadece 5 kez yenildi.

Söz konusu müsabakaların 20'sini kazanan Fenerbahçe, 6 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler sırasıyla Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Gilloise, Anderlecht, Feyenoord, Nice, Stuttgart, Gornik Zabrze ve Sturm Graz'ı mağlup ederken Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon, Benfica ve Ferencvaros ile berabere kaldı.

Fenerbahçe; Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Rangers, Aston Villa ve Nottingham Forest karşısında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İsmail Kartal, çeyrek final oynatmıştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımı en son çalıştırdığı dönemde önemli bir başarıya imza attı.

Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Söz konusu sezonda çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elenen Fenerbahçe, iç sahada etkili bir performans ortaya koydu.

UEFA Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonunda 16 Avrupa maçı oynayan Fenerbahçe, 12 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, iç sahada ise 8 maça çıkarken 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, tek mağlubiyetini deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Union Saint-Gilloise karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı.

İç sahada 151 maçta 78 galibiyet

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 151 maçta 78 galibiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 151 maçta 78 galibiyet, 33 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.

İç saha maçlarında rakip fileleri 219 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 144 gol gördü.

Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynanan maçlar:


Organizasyon

 O

 G

 B

 M
UEFA Kupası

 27

 14

 4

 9
UEFA Avrupa Ligi

 52

 28

 15

 9
Şampiyon Kulüpler Kupası

 16

 6

 3

 7
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme

 23

 11

 8

 4
UEFA Şampiyonlar Ligi

 20

 9

 2

 9
Kupa Galipleri Kupası

 4

 3

 1

 0
UEFA Konferans Ligi

 9

 7

 0

 2
TOPLAM

 151

 78

 33

 40
 

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