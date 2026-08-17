Özhan Pulat: '10 kişi kalmak planlarımızı alt üst etti'

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, mücadeleyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BURADA İŞİMİZİN ZOR OLDUĞUNU BİLİYORDUK"
Maç öncesinde rakiplerinin güçlü yönlerini analiz ettiklerini belirten Pulat, "Burada işimizin zor olduğunu çok iyi biliyorduk. Gol yememiş, sürekli kazanmış, Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden, 2-3 organizasyonu iyi yapan bir takıma karşı oynadık. Önlem aldıklarımızı yaptık. 25-45 arası gereksiz gömüldük. Stoperlerin top almasına karşın orta sahalardan birini markaja yolluyorduk. Orta sahamız düşünce Agbadou rahat hücuma gitti. Bu da bizi zorladı." dedi.
"ÇABUK KENAR HÜCUMLARI PLANLADIK"
Hücum planlarından da bahseden deneyimli teknik adam, "Temel hücum prensibimiz; 2 stoperi geride bırakıp 8 oyuncuyla rakip sahada yerleşen Beşiktaş'a karşı çabuk kenar hücumları planladık. Hızlı başlama isteği, sırtı dönük oyuncumuzun dönememesi, ilk dokunuşun önemi... Döndü, kalemizde gol oldu." ifadelerini kullandı.
"10 KİŞİ KALAN OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"
Oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyleyen Pulat, "10 kişi kalan oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi durduk. Geçen seneden sadece 5 oyuncu kaldı. Burada değerli bir iş başarıldı. Herkese sonsuz teşekkürler. Biz bu hikayeyi daha iyi hale getirmek için mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.
"KAYBETTİK AMA KAZANDIĞIMIZ ŞEYLER DE VAR"
Takımın gelişim sürecine vurgu yapan Pulat, "Yeni ve birbirini tanımaya çalışan, mütevazı bir takımız. Bir oyunu doğru oynamaya çalışıyoruz. Pragmatik bir oyun oynadık. 10 kişi kaldığımız durumda da oyuncularımın artı 1 mücadele etmesi, fiziksel direnci üst seviyede tutması gelecek için umut verdi. Kaybettik ama kazandığımız şeyler de var." dedi.
"TOP RAKİPTEYKEN DOĞRU POZİSYON ALDIK"
Savunma anlamında iyi işler yaptıklarını belirten Pulat, "Bugün sahada gördüğümüz olumlu şey, top rakipteyken doğru pozisyon alma. Beşiktaş çok yüksek isabetli şut oranıyla oynayan bir takım. 4 isabetli şutta kaldı. Biz buna çok çalıştık. Top rakipteyken iyi yaptığımız şeyler çok değerliydi." ifadelerini kullandı.
"11'E 11 KALAMAMAK PLANLARIMIZI ALT ÜST ETTİ"
Maçın kırılma anının kırmızı kart olduğunu vurgulayan Pulat, "11'e 11 oyunda negatif anlamda Beşiktaş'a dair analizim şuydu; 70'de başlayan düşüşler 55'e gelmişti. 55'ten sonra düşüyorlardı. 10 kişi rakibe karşı bile Midtjylland maçında 88'de pozisyon verdiler. 11'e 11 kalamama planlarımızı alt üst etti." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
Özhan Pulat, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Hem Avrupa'da hem de bugün itibarıyla ligde kazanarak ve güven tazeleyerek yollarına devam ediyorlar. Bu stadyumda havayı yakalamış, ritmi bulmuş ligin en hazır takımına karşı oynadık. Yeni kurulan, geçen sene yazılan önemli hikayeden sadece 5 oyuncusuyla lige başlamış, yeni transferleriyle ligde var olmaya çalışan bir takımız. Top rakipteyken istediğimiz duruşu yaptık. Beşiktaş bu ezberi oturttu ve bu pozisyonları Avrupa'da da yakaladı. Biz bunu minimuma indirmeye çalıştık. Planlarımız bir noktada tuttu. Bazen futbolda ilk dokunuşun önemi... Akıllıca savunma arkası bir pasla golü yedik. Beşiktaş'ın ritmini 25 ile 45'inci dakikalar arasında kesmekte zorlandık. Bizim sahada topa sahip olmaya çalıştılar. İkinci yarıda oyuna dengeyi kurduk. Beşiktaş, Midtjylland maçında 60'ıncı dakikada oyundan düştü. En son maçta 55'inci dakikalara kadar düştü. 10 kişi kalmak bizim planımızı bozdu. Oyunu 80'e kadar götürebilsek pozisyonları bulacağımızı biliyorduk. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz. Yeni bir ekibiz. Bugün mağlup olduğumuz için üzgünüz. Gaziantep maçına en hazır halimizle çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bireysel hatadan golü yediklerini aktaran Özhan Pulat, "Negatif yönümüz beceri eksikliğiydi. Boş alanı bulduğumuzda rakibin üstüne daha kararlı gitmemiz gerekiyordu. Daha iyi kararlar verseydik bizi daha tatmin eden bir durum olurdu. Fiziksel olarak iyi seviyede olmak birinci önceliğimiz. Bireysel hatadan golü yedik. Burada Beşiktaş'a karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık" sözlerini sarf etti.
"BU TAKIM LİGDE SEYİR ZEVKİ OLAN BİR OYUN İZLETECEK"
Ligde seyir zevki yüksek maçlar oynayacaklarını belirten Pulat, "Sezon başları sadece bireysel, fiziksel yükleme değil. Bir hocanın oyun anlayışını oturtma sürecidir. Biz de bu süreci iyi geçirdiğimize inanıyoruz. 2 oyuncum 1 yıldır ilk resmi maçını oynadı. Bugün Beşiktaş karşısına ben böyle bir takımla çıktım. Benim için bahane değil. Bugün Beşiktaş hak etti. Bu takım ligde seyir zevki olan bir oyun izletecek" dedi.
Maç öncesinde rakiplerinin güçlü yönlerini analiz ettiklerini belirten Pulat, "Burada işimizin zor olduğunu çok iyi biliyorduk. Gol yememiş, sürekli kazanmış, Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden, 2-3 organizasyonu iyi yapan bir takıma karşı oynadık. Önlem aldıklarımızı yaptık. 25-45 arası gereksiz gömüldük. Stoperlerin top almasına karşın orta sahalardan birini markaja yolluyorduk. Orta sahamız düşünce Agbadou rahat hücuma gitti. Bu da bizi zorladı." dedi.
"ÇABUK KENAR HÜCUMLARI PLANLADIK"
Hücum planlarından da bahseden deneyimli teknik adam, "Temel hücum prensibimiz; 2 stoperi geride bırakıp 8 oyuncuyla rakip sahada yerleşen Beşiktaş'a karşı çabuk kenar hücumları planladık. Hızlı başlama isteği, sırtı dönük oyuncumuzun dönememesi, ilk dokunuşun önemi... Döndü, kalemizde gol oldu." ifadelerini kullandı.
"10 KİŞİ KALAN OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"
Oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyleyen Pulat, "10 kişi kalan oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi durduk. Geçen seneden sadece 5 oyuncu kaldı. Burada değerli bir iş başarıldı. Herkese sonsuz teşekkürler. Biz bu hikayeyi daha iyi hale getirmek için mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.
"KAYBETTİK AMA KAZANDIĞIMIZ ŞEYLER DE VAR"
Takımın gelişim sürecine vurgu yapan Pulat, "Yeni ve birbirini tanımaya çalışan, mütevazı bir takımız. Bir oyunu doğru oynamaya çalışıyoruz. Pragmatik bir oyun oynadık. 10 kişi kaldığımız durumda da oyuncularımın artı 1 mücadele etmesi, fiziksel direnci üst seviyede tutması gelecek için umut verdi. Kaybettik ama kazandığımız şeyler de var." dedi.
"TOP RAKİPTEYKEN DOĞRU POZİSYON ALDIK"
Savunma anlamında iyi işler yaptıklarını belirten Pulat, "Bugün sahada gördüğümüz olumlu şey, top rakipteyken doğru pozisyon alma. Beşiktaş çok yüksek isabetli şut oranıyla oynayan bir takım. 4 isabetli şutta kaldı. Biz buna çok çalıştık. Top rakipteyken iyi yaptığımız şeyler çok değerliydi." ifadelerini kullandı.
"11'E 11 KALAMAMAK PLANLARIMIZI ALT ÜST ETTİ"
Maçın kırılma anının kırmızı kart olduğunu vurgulayan Pulat, "11'e 11 oyunda negatif anlamda Beşiktaş'a dair analizim şuydu; 70'de başlayan düşüşler 55'e gelmişti. 55'ten sonra düşüyorlardı. 10 kişi rakibe karşı bile Midtjylland maçında 88'de pozisyon verdiler. 11'e 11 kalamama planlarımızı alt üst etti." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
Özhan Pulat, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Hem Avrupa'da hem de bugün itibarıyla ligde kazanarak ve güven tazeleyerek yollarına devam ediyorlar. Bu stadyumda havayı yakalamış, ritmi bulmuş ligin en hazır takımına karşı oynadık. Yeni kurulan, geçen sene yazılan önemli hikayeden sadece 5 oyuncusuyla lige başlamış, yeni transferleriyle ligde var olmaya çalışan bir takımız. Top rakipteyken istediğimiz duruşu yaptık. Beşiktaş bu ezberi oturttu ve bu pozisyonları Avrupa'da da yakaladı. Biz bunu minimuma indirmeye çalıştık. Planlarımız bir noktada tuttu. Bazen futbolda ilk dokunuşun önemi... Akıllıca savunma arkası bir pasla golü yedik. Beşiktaş'ın ritmini 25 ile 45'inci dakikalar arasında kesmekte zorlandık. Bizim sahada topa sahip olmaya çalıştılar. İkinci yarıda oyuna dengeyi kurduk. Beşiktaş, Midtjylland maçında 60'ıncı dakikada oyundan düştü. En son maçta 55'inci dakikalara kadar düştü. 10 kişi kalmak bizim planımızı bozdu. Oyunu 80'e kadar götürebilsek pozisyonları bulacağımızı biliyorduk. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz. Yeni bir ekibiz. Bugün mağlup olduğumuz için üzgünüz. Gaziantep maçına en hazır halimizle çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bireysel hatadan golü yediklerini aktaran Özhan Pulat, "Negatif yönümüz beceri eksikliğiydi. Boş alanı bulduğumuzda rakibin üstüne daha kararlı gitmemiz gerekiyordu. Daha iyi kararlar verseydik bizi daha tatmin eden bir durum olurdu. Fiziksel olarak iyi seviyede olmak birinci önceliğimiz. Bireysel hatadan golü yedik. Burada Beşiktaş'a karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık" sözlerini sarf etti.
"BU TAKIM LİGDE SEYİR ZEVKİ OLAN BİR OYUN İZLETECEK"
Ligde seyir zevki yüksek maçlar oynayacaklarını belirten Pulat, "Sezon başları sadece bireysel, fiziksel yükleme değil. Bir hocanın oyun anlayışını oturtma sürecidir. Biz de bu süreci iyi geçirdiğimize inanıyoruz. 2 oyuncum 1 yıldır ilk resmi maçını oynadı. Bugün Beşiktaş karşısına ben böyle bir takımla çıktım. Benim için bahane değil. Bugün Beşiktaş hak etti. Bu takım ligde seyir zevki olan bir oyun izletecek" dedi.