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Trabzonspor'da Darwin Nunez için kritik süre!

Trabzonspor, Avrupa Ligi play-off turu için UEFA'ya sunulacak liste öncesi Darwin Nunez'i renklerine bağlamayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 09:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Darwin Nunez için kritik süre!
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Trabzonspor'un yaklaşık 15 gündür kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Darwin Nunez transferinde kritik bir sürece girildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İşin resmiyet kazanması adına yürütülen hukuki prosedürlerde sona yaklaşılırken, oyuncunun Al-Hilal kulübüyle arasındaki maaş ve vergi protokollerinin netleştirilmesi bekleniyor.

Trabzonspor, çarşamba günü Avrupa Ligi play-off turu için UEFA'ya sunulacak liste öncesi Nunez'i renklerine bağlamayı hedefliyor. Bireysel çalışmalarını aksatmayan ve fiziksel açıdan formunu koruyan futbolcunun sahaya çıkmaya hazır olduğu ifade edildi.

-Editör Notu: Trabzonspor, UEFA'ya listesini teslim etti ancak maçtan 24 saat önce kadroda iki değişiklik yapılabiliyor.

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