Rıdvan Yılmaz: 'Daha iyi bir Beşiktaş izleyeceğiz'

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLDU"
Sezona iyi başladıklarını belirten Rıdvan Yılmaz, "Açıkçası Avrupa'ya da iyi başladık. Bugün lige de çok iyi başladık. Bunlar çok değerli şeyler. Hepimiz çok çalışıyoruz. Futbolcusu, hocası, staff'ı, işçisi, yönetimi... Bu kulübü en iyi yere, hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz açıkçası. Güzel bir başlangıç oldu." dedi.
"BİTİRİCİLİK DE ZAMANLA GELECEK"
Takımın henüz tam kapasitesine ulaşmadığını ifade eden milli futbolcu, "Antrenmanda çalışıyoruz, bitiricilik konusu... Bence ana nedenlerden bir tanesi takımın henüz yüzde 100 üst seviyede olmaması. O da gelecek, o da olacak. Maç temposunu kazandıkça, zaten bundan sonrasında hafta içi ve hafta sonu maç oynayacağız. Onların da yavaş yavaş geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"REKABET DEĞİL, DOSTLUK OLARAK GÖRÜYORUM"
Outtara ile arasındaki ilişkiye de değinen Rıdvan Yılmaz, "Ben bunu rekabet olarak görmüyorum. Dostluk, bir emek paylaşılması olarak görüyorum. Benim tek hedefim takıma katkı verip başarılı olmak. Outtara da çok iyi bir oyuncu. O da eminim ki bize çok büyük katkılar verecektir. İkimiz de bunun için çabalıyoruz. Çok güzel bir arkadaşlığımız var. İnşallah ikimiz de elimizden gelen her şeyi yapıp güzel katkılar vereceğiz." şeklinde konuştu.
"HOCAMIZ BİZİMLE BİREBİR İLGİLENİYOR"
Teknik ekiple iletişimlerinin güçlü olduğunu vurgulayan başarılı oyuncu, "Hoca zaten bizlerle birebir konuşmaya çalışıyor. Bu bence bir oyuncu için çok değerli. İkili ilişkilerde çok iyi bence. Bize antrenmanlarda ne yapmamız gerektiğini ve beklentilerini söylüyor. Biz de onun beklentilerini yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.
"DAHA İYİ BİR BEŞİKTAŞ İZLEYECEĞİZ"
Takımın gelişimini sürdüreceğini belirten Rıdvan Yılmaz, "Takım olarak çok konsantreyiz, çok çalışıyoruz hep beraber. Açıkçası 5 maçta 5 galibiyeti hak ettik. Avrupa'ya ve lige güzel başlangıç yaptık. Devamını getirmek istiyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Kondisyon arttıkça, tempomuz arttıkça bundan daha iyi bir Beşiktaş izleyeceğiz. Şu ana kadar yaptıklarımız, ne kadar iyi olacağımızın özeti." ifadelerini kullandı.
"TAKIM ARKADAŞLARIMA GOL ATTIRMAK İSTİYORUM"
Rıdvan Yılmaz, sözlerini "Elimden gelen her şeyi yapıyorum takım arkadaşlarıma gol attırmak için. İnşallah yapacağım." diyerek tamamladı.
Sezona iyi başladıklarını belirten Rıdvan Yılmaz, "Açıkçası Avrupa'ya da iyi başladık. Bugün lige de çok iyi başladık. Bunlar çok değerli şeyler. Hepimiz çok çalışıyoruz. Futbolcusu, hocası, staff'ı, işçisi, yönetimi... Bu kulübü en iyi yere, hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz açıkçası. Güzel bir başlangıç oldu." dedi.
"BİTİRİCİLİK DE ZAMANLA GELECEK"
Takımın henüz tam kapasitesine ulaşmadığını ifade eden milli futbolcu, "Antrenmanda çalışıyoruz, bitiricilik konusu... Bence ana nedenlerden bir tanesi takımın henüz yüzde 100 üst seviyede olmaması. O da gelecek, o da olacak. Maç temposunu kazandıkça, zaten bundan sonrasında hafta içi ve hafta sonu maç oynayacağız. Onların da yavaş yavaş geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"REKABET DEĞİL, DOSTLUK OLARAK GÖRÜYORUM"
Outtara ile arasındaki ilişkiye de değinen Rıdvan Yılmaz, "Ben bunu rekabet olarak görmüyorum. Dostluk, bir emek paylaşılması olarak görüyorum. Benim tek hedefim takıma katkı verip başarılı olmak. Outtara da çok iyi bir oyuncu. O da eminim ki bize çok büyük katkılar verecektir. İkimiz de bunun için çabalıyoruz. Çok güzel bir arkadaşlığımız var. İnşallah ikimiz de elimizden gelen her şeyi yapıp güzel katkılar vereceğiz." şeklinde konuştu.
"HOCAMIZ BİZİMLE BİREBİR İLGİLENİYOR"
Teknik ekiple iletişimlerinin güçlü olduğunu vurgulayan başarılı oyuncu, "Hoca zaten bizlerle birebir konuşmaya çalışıyor. Bu bence bir oyuncu için çok değerli. İkili ilişkilerde çok iyi bence. Bize antrenmanlarda ne yapmamız gerektiğini ve beklentilerini söylüyor. Biz de onun beklentilerini yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.
"DAHA İYİ BİR BEŞİKTAŞ İZLEYECEĞİZ"
Takımın gelişimini sürdüreceğini belirten Rıdvan Yılmaz, "Takım olarak çok konsantreyiz, çok çalışıyoruz hep beraber. Açıkçası 5 maçta 5 galibiyeti hak ettik. Avrupa'ya ve lige güzel başlangıç yaptık. Devamını getirmek istiyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Kondisyon arttıkça, tempomuz arttıkça bundan daha iyi bir Beşiktaş izleyeceğiz. Şu ana kadar yaptıklarımız, ne kadar iyi olacağımızın özeti." ifadelerini kullandı.
"TAKIM ARKADAŞLARIMA GOL ATTIRMAK İSTİYORUM"
Rıdvan Yılmaz, sözlerini "Elimden gelen her şeyi yapıyorum takım arkadaşlarıma gol attırmak için. İnşallah yapacağım." diyerek tamamladı.