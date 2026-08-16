16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
0-06'
16 Ağustos
Başakşehir-Kocaelispor
2-0
16 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
0-06'
16 Ağustos
Keçiörengücü-Pendikspor
4-1
16 Ağustos
Kayserispor-Sivasspor
2-0
16 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
0-04'
16 Ağustos
Muğlaspor-Bandırmaspor
0-05'
16 Ağustos
Racing Santander-Villarreal
2-2
16 Ağustos
Espanyol-Levante
2-071'
16 Ağustos
Lens-PSG
21:45
16 Ağustos
ADO Den Haag-FC Groningen
1-4
16 Ağustos
FC Twente-PEC Zwolle
3-1
16 Ağustos
Feyenoord-Go Ahead Eagles
2-2
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
2-2
16 Ağustos
Arsenal-M.City
3-0

Vincenzo Italiano: "Lige iyi başlamak çok önemli"

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Eyüpspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 20:55
Fotoğraf: X.com
Vincenzo Italiano: 'Lige iyi başlamak çok önemli'
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Yeni sezon öncesinde değerlendirmelerde bulunan Vincenzo Italiano, ligdeki rekabetin üst seviyede olacağını ifade etti.

Deneyimli teknik adam, Avrupa kupalarındaki hedeflerini gerçekleştirdiklerini ve artık lig maçlarına odaklandıklarını dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BUGÜN BİR MÜCADELENİN BAŞLANGICI"

İtalyan teknik adam, sezonun ilk maçının önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir mücadelenin başlangıcı. Lig çok güzel olacak, önemli olacak bizim için. İlk maçların ne kadar rekabetçi olduğunu gördük. Sürpriz sonuçlar çıktı. Biz de iç sahada taraftarımız önünde oynayacağız. İyi bir sonuç almak, iyi bir iş çıkarmak istiyoruz. İlk maçta güzel bir iş yapmak istiyoruz."

"İLK HEDEFİMİZ AVRUPA'YDI"

Avrupa kupalarındaki süreci değerlendiren Italiano, ilk hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

"Şu ana kadar hedefimiz Avrupa maçları oldu. İlk hedefimiz Avrupa'ydı, bunu başardık. İki farklı rakibe karşı oynadık, fiziksel rakiplerdi. Lig çok daha farklı. Ligdeki rakipler, oyun sistemleri farklı. Eyüpspor'a karşı hazırlanmak için iki gün süremiz vardı. Çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Avrupa'daki rakiplerimize göre çok daha farklı bir rakip. Bazı yorgunluklar vardı. Rotasyon yaptım. Perşembe günü tekrar maç var."

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ İSTİYORUZ"

Tecrübeli çalıştırıcı, sezona galibiyetle başlamanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

"İyi bir başlangıç istiyoruz. Lige iyi başlamak çok önemli."

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