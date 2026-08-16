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Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı sonrası gözaltı ve ev hapsi kararı

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük bir taraftarın formasının çıkarttırılmasıyla ilgili soruşturmada bir şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 13:38 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2026 17:32
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı sonrası gözaltı ve ev hapsi kararı
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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında bir zanlı gözaltına alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eryaman Stadı'ndaki müsabakada yaşanan olaya ilişkin şüpheli Ş.A. hakkında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin küçük çocuğu kucağına alıp güvenli alana götürdüğünü ve çocuğa yönelik herhangi bir fiziki temasa rastlanmadığını tespit etti.

Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Gençlerbirliği Kulübü de yaşanan olayla ilgili açıklama yayımladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet ile yaşıt bir asırlık çınar olan Gençlerbirliği Spor Kulübü 103 yıllık mazisiyle yetiştirdiği "zeki, çevik ve ahlaklı" sporcularıyla, misafirperver seyircisiyle, sadık taraftarıyla Türk futbolunda eşsiz bir konuma sahiptir.

Yıllarca birçok sportif başarıya imza atmış kulübümüz, önemli bir spor okulu ve örnek gösterilecek bir spor ekolüdür.

Bugün oynanan mücadelede, bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüler bizleri derinden üzmüştür.

Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil; 103 yıllık Gençlerbirliği tarihine yapılmıştır.

Yaşanan bu hadise, ne futbolun değerleriyle ne de Gençlerbirliği'nin tribün kültürüyle bağdaşır.

Hele ki söz konusu olan küçük bir çocuksa, bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır.

Bizim için rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur.

Yaşanan bu münferit olayı kınıyor, minik Fenerbahçeli evladımızın ve ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaşıyoruz. Her bir seyircinin tribünde kendini güvende hissetme hakkının ve futbol sevgisinin yanında olduğumuzu özellikle vurguluyoruz.

Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

FENERBAHÇE'DEN DAVET

Fenerbahçe, minik taraftarı Lyon ile oynanacak maçta ağırlayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Gençlerbirliği karşılaşmasında, üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftarımız Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı ile Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından iletişime geçilmiştir.

Göktuğ ve ailesini, Salı günü oynayacağımız Olympique Lyon karşılaşmasında misafir edecek; minik taraftarımızı Fenerbahçe Ailesi'nin sıcaklığıyla ağırlayacağız.

Yaşanan olay sırasında sağduyulu ve yapıcı yaklaşımlarıyla duruma müdahale ederek Göktuğ ve ailesinin yanında olan emniyet mensuplarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz.

Bir çocuğun, yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez buluyor; sporun birleştirici ruhuyla ve gerçek taraftarlık anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu davranışı şiddetle kınıyoruz.

Futbolun rekabeti sahada kalmalıdır. Çocukların takımlarına duyduğu sevgiye, yaşadığı heyecana ve renklerine olan bağlılığına her koşulda saygı gösterilmelidir.

Çocukların tribünlerde korkmadan, özgürce ve sevdikleri takımın renkleriyle futbolun coşkusunu yaşayabildiği bir spor kültürünü hep birlikte korumak hepimizin sorumluluğudur."









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