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Galatasaray'da büyük çıkmaz: Nelsson ve Jelert!

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson ve Elias Jelert ile ilgili herhangi bir transfer gelişmesi yaşanmaması dikkat çekiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 15:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da büyük çıkmaz: Nelsson ve Jelert!
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Galatasaray'da Victor Nelsson ve Elias Jelert'in durumları dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, iki Danimarkalı futbolcuyla da yollarını ayırmak istiyor.

Nelsson için Süper Lig'den Samsunspor ve İtalya'dan Monza iddiaları gündeme gelmişti. Galatasaray, Monza'dan gelen teklifi yetersiz bularak geri çevirdi.

Fransa'dan da Le Havre, Jelert için devreye girmişti ancak 23 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 3 haftadır transfer konusunda herhangi bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın iki futbolcuyla da yollarını ayırması bekleniyor. Victor Nelsson için sözleşme fesih ihtimali de gündemde yer alıyor.  

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