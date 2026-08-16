Galatasaray'da büyük çıkmaz: Nelsson ve Jelert!

Galatasaray'da Victor Nelsson ve Elias Jelert'in durumları dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, iki Danimarkalı futbolcuyla da yollarını ayırmak istiyor.
Nelsson için Süper Lig'den Samsunspor ve İtalya'dan Monza iddiaları gündeme gelmişti. Galatasaray, Monza'dan gelen teklifi yetersiz bularak geri çevirdi.
Fransa'dan da Le Havre, Jelert için devreye girmişti ancak 23 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 3 haftadır transfer konusunda herhangi bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın iki futbolcuyla da yollarını ayırması bekleniyor. Victor Nelsson için sözleşme fesih ihtimali de gündemde yer alıyor.
Nelsson için Süper Lig'den Samsunspor ve İtalya'dan Monza iddiaları gündeme gelmişti. Galatasaray, Monza'dan gelen teklifi yetersiz bularak geri çevirdi.
Fransa'dan da Le Havre, Jelert için devreye girmişti ancak 23 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 3 haftadır transfer konusunda herhangi bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın iki futbolcuyla da yollarını ayırması bekleniyor. Victor Nelsson için sözleşme fesih ihtimali de gündemde yer alıyor.