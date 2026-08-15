Haber Tarihi: 15 Ağustos 2026 18:02 - Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 18:02

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı şifresiz izle canlı link

Kasımpaşa Trabzonspor maçı bein sports 1 izle | Kasımpaşa Trabzonspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Kasımpaşa Trabzonspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı yayın izleme detayları

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı şifresiz izle canlı link
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Kasımpaşa Trabzonspor maçı şifresiz bein Sports 1 yayın linki! Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA




KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

KASIMPAŞA TRABZONSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE


TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK


Bordo-mavililerde sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Arseniy Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Ernest Muçi ve Okay Yokuşlu kadroda yer almadı. Trabzonspor'un 21 kişiden oluşan Kasımpaşa maçı kafilesinde şu isimler yer aldı. "Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Samet Akaydın, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Muhammed Salah, Umut Nayır, Paul Onuachu, Rene Mitongo."

KASIMPAŞA'DA TEK EKSİK

İstanbul temsilcisinde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR: 40. RANDEVU

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 33'ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 39 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 19, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa filelerine 69 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Gürcan Hasova yönetirken, VAR'da Fedayi San, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Adem Arous, Matei Ilie, Frimpong, Kerem Demirbay, Baldursson, Hajradinovic, Diarra, Diabate, Benedyczak

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Melih, Bouchouari, Malinovskyi, Saviolo, Aral, Onuachu



 

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