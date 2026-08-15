Haber Tarihi: 15 Ağustos 2026 12:36 - Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 12:36

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 15 Ağustos 2026

Bugün (15 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 15 Ağustos maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 15 Ağustos 2026
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15 Ağustos Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 15 Ağustos Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 15 Ağustos maç takvimi

15 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig

19:00 Kasımpaşa-Trabzonspor (beIN Sport 1)

19:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (beIN Sport 2)

21:30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (beIN Sport 1)


21:30 Gaziantep FK-Alanyaspor (beIN Sport 2)

1. Lig

19:00 Fatih Karagümrük-Ümraniyespor (TRT Tabii Spor 6)

19:00 İstanbulspor-Bodrum FK (TRT Spor)

21:30 Bursaspor-Iğdır FK (TRT Spor)

21:30 Manisa FK-Van Spor FK (TRT Türk)


İspanya-LaLiga

20:30 Deportivo Alaves-Getafe (S Sport, S Sport Plus)

22:30 Sevilla-Rayo Vallecano (S Sport, S Sport Plus)

5

Suudi Arabistan - Pro Lig

19:15 Al Taawon-Al Khaleej

21:00 Al Nassr-Al Fateh (S Sport)

21:00 Al Ittihad-Jeddah-Al Kholood

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