Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 15 Ağustos 2026

Trendyol Süper Lig

19:00 Kasımpaşa-Trabzonspor (beIN Sport 1)

19:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (beIN Sport 2)

21:30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (beIN Sport 1)

21:30 Gaziantep FK-Alanyaspor (beIN Sport 2)

1. Lig

19:00 Fatih Karagümrük-Ümraniyespor (TRT Tabii Spor 6)

19:00 İstanbulspor-Bodrum FK (TRT Spor)

21:30 Bursaspor-Iğdır FK (TRT Spor)

21:30 Manisa FK-Van Spor FK (TRT Türk)

İspanya-LaLiga

20:30 Deportivo Alaves-Getafe (S Sport, S Sport Plus)

22:30 Sevilla-Rayo Vallecano (S Sport, S Sport Plus)

5

Suudi Arabistan - Pro Lig

19:15 Al Taawon-Al Khaleej

21:00 Al Nassr-Al Fateh (S Sport)

21:00 Al Ittihad-Jeddah-Al Kholood

15 Ağustos Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 15 Ağustos Cumartesi günün maçları listesi...BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 15 Ağustos maç takvimi15 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI