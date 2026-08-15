PSG, Barcelona'dan Ferran Torres'in transferini bitirdi!

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Barcelona'dan Ferran Torres'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Paris Saint-Germain'den yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2031'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fransız ekibinin, Ferran Torres için Barcelona'ya 50 milyon euro ödeyeceği ortaya çıktı
PSG, yeni yıldız transferini karşılamak için kısa bir resmî açıklama yayımladı. Kulüp, internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain, Ferran Torres'i kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duymaktadır" ifadelerini kullandı. "Dünya Kupası kazanan İspanyol hücum oyuncusu, 2031'e kadar kulüple sözleşme imzaladı ve 9 numaralı formayı giyecek."
ABD'DE KUPA GETİREN GOL
Kariyerinde Valencia, Manchester City formaları giyen Torres, İspanya Milli Takımı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.
Son olarak LaLiga'da Barcelona forması giyen İspanyol forvet geçen sezon forma giydiği 49 maçta 21 gol buldu. Ferran Torres, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda da ülkesi İspanya'nın Arjantin'i 1-0 yenerek kupaya uzandığı final maçının golünü kaydetti.
Fransız ekibinin, Ferran Torres için Barcelona'ya 50 milyon euro ödeyeceği ortaya çıktı
PSG, yeni yıldız transferini karşılamak için kısa bir resmî açıklama yayımladı. Kulüp, internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain, Ferran Torres'i kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duymaktadır" ifadelerini kullandı. "Dünya Kupası kazanan İspanyol hücum oyuncusu, 2031'e kadar kulüple sözleşme imzaladı ve 9 numaralı formayı giyecek."
ABD'DE KUPA GETİREN GOL
Kariyerinde Valencia, Manchester City formaları giyen Torres, İspanya Milli Takımı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.
Son olarak LaLiga'da Barcelona forması giyen İspanyol forvet geçen sezon forma giydiği 49 maçta 21 gol buldu. Ferran Torres, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda da ülkesi İspanya'nın Arjantin'i 1-0 yenerek kupaya uzandığı final maçının golünü kaydetti.