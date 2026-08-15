15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
21:30
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
19:00
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-480'
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
22:30
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
20:30
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
21:45
15 Ağustos
Genk-Westerlo
21:45
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
19:15
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
17:00
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
21:30
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-384'
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
3-180'
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
22:00
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
19:00
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
19:45
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
17:30
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
22:30
15 Ağustos
Alaves-Getafe
20:30
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
21:30
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
21:30
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
19:00
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
19:00
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
21:30
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
16:15

PSG, Barcelona'dan Ferran Torres'in transferini bitirdi!

Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol futbolcu Ferran Torres'i 2031 yılına kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 13:16 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 14:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
PSG, Barcelona'dan Ferran Torres'in transferini bitirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Barcelona'dan Ferran Torres'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Paris Saint-Germain'den yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2031'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fransız ekibinin, Ferran Torres için Barcelona'ya 50 milyon euro ödeyeceği ortaya çıktı

PSG, yeni yıldız transferini karşılamak için kısa bir resmî açıklama yayımladı. Kulüp, internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain, Ferran Torres'i kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duymaktadır" ifadelerini kullandı. "Dünya Kupası kazanan İspanyol hücum oyuncusu, 2031'e kadar kulüple sözleşme imzaladı ve 9 numaralı formayı giyecek."

ABD'DE KUPA GETİREN GOL

Kariyerinde Valencia, Manchester City formaları giyen Torres, İspanya Milli Takımı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Son olarak LaLiga'da Barcelona forması giyen İspanyol forvet geçen sezon forma giydiği 49 maçta 21 gol buldu. Ferran Torres, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda da ülkesi İspanya'nın Arjantin'i 1-0 yenerek kupaya uzandığı final maçının golünü kaydetti.





SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.