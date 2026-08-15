Atletico Madrid, Cristian Romero'yu transfer etti!

Atletico Madrid, Tottenham'ın kaptanı Cristian Romero'yu kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol ekibi, Arjantinli savunmacıyla Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ATLETICO MADRID'DEN RESMİ AÇIKLAMA
La Liga temsilcisi Atletico Madrid, Tottenham forması giyen Cristian Romero'nun transferini resmen duyurdu.
28 yaşındaki stoper, Kuzey Londra ekibinde geçirdiği beş sezonun ardından kariyerine İspanya'da devam edecek.
BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO
Kulüpler, transferin mali detaylarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Romero için Tottenham'a 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Söz konusu rakam henüz iki kulüp tarafından da doğrulanmadı.
TOTTENHAM'A VEDA ETTİ
Cristian Romero, transfer açıklamasından bir gün önce yayımladığı mesajla Tottenham'a veda etti.
Arjantinli futbolcu, mesajında, "Birlikte yaşadığımız ve başardığımız her şeyin verdiği büyük bir gurur ve hatıralarla dolu bir kalple ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.
156 MAÇTA 13 GOL
Tottenham'a 2021 yılında Atalanta'dan kiralık olarak katılan Romero'nun bonservisi daha sonra İngiliz kulübü tarafından alınmıştı.
Tecrübeli savunmacı, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 156 karşılaşmada 13 kez gol sevinci yaşadı.
ARJANTİN'E GİTMESİ ELEŞTİRİLMİŞTİ
Romero, geçtiğimiz sezonun sonunda Tottenham'ın Premier Lig'de kalma mücadelesi verdiği dönemde eleştirilerin hedefi olmuştu.
Arjantinli oyuncunun Everton ile oynanacak son lig karşılaşması öncesinde ülkesine gitmesi tepki çekmişti.
ARJANTİN İLE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
Cristian Romero, Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.
Deneyimli stoper, 2026 Dünya Kupası'nda da final karşılaşması dahil olmak üzere ülkesinin formasını giydi.
La Liga temsilcisi Atletico Madrid, Tottenham forması giyen Cristian Romero'nun transferini resmen duyurdu.
28 yaşındaki stoper, Kuzey Londra ekibinde geçirdiği beş sezonun ardından kariyerine İspanya'da devam edecek.
BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO
Kulüpler, transferin mali detaylarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Romero için Tottenham'a 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Söz konusu rakam henüz iki kulüp tarafından da doğrulanmadı.
TOTTENHAM'A VEDA ETTİ
Cristian Romero, transfer açıklamasından bir gün önce yayımladığı mesajla Tottenham'a veda etti.
Arjantinli futbolcu, mesajında, "Birlikte yaşadığımız ve başardığımız her şeyin verdiği büyük bir gurur ve hatıralarla dolu bir kalple ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.
156 MAÇTA 13 GOL
Tottenham'a 2021 yılında Atalanta'dan kiralık olarak katılan Romero'nun bonservisi daha sonra İngiliz kulübü tarafından alınmıştı.
Tecrübeli savunmacı, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 156 karşılaşmada 13 kez gol sevinci yaşadı.
ARJANTİN'E GİTMESİ ELEŞTİRİLMİŞTİ
Romero, geçtiğimiz sezonun sonunda Tottenham'ın Premier Lig'de kalma mücadelesi verdiği dönemde eleştirilerin hedefi olmuştu.
Arjantinli oyuncunun Everton ile oynanacak son lig karşılaşması öncesinde ülkesine gitmesi tepki çekmişti.
ARJANTİN İLE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
Cristian Romero, Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.
Deneyimli stoper, 2026 Dünya Kupası'nda da final karşılaşması dahil olmak üzere ülkesinin formasını giydi.