Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic transferinin perde arkasına ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
Sırp haber portalı Mozzart Sport'un haberine göre sportif direktör Eduard Graf ile Vlahovic'in danışmanı Nikola Damjanac, transfer sürecinde önemli rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "HAALAND VE BELLINGHAM'I GETİREN ADAM"
Eduard Graf için "Dortmund'a Haaland ve Bellingham'ı getiren adam" ifadelerini kullanıldı.
Haberde, Graf'ın şu anda Beşiktaş'ın sportif politikasını yönettiği ve Vlahovic görüşmelerinde kilit halkalardan biri olduğu belirtildi.
DAMJANAC DA DEVREDEYDİ
Vlahovic'in danışmanı Nikola Damjanac'ın da anlaşmanın sağlanmasında önemli rol oynadığı aktarıldı. Damjanac'ın Vlahovic'in babası Milos ile yakın ilişkisinin bulunduğu ve aile dostu olduğu ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER HARCAMASINA VURGU
Beşiktaş'ın bu sezon transfere 66,9 milyon euro harcadığı ve bu alanda Fenerbahçe'nin ardından geldiği belirtildi. Galatasaray'ın ise transfer harcamalarında geride kaldığı ifade edildi.
Sırp haber portalı Mozzart Sport'un haberine göre sportif direktör Eduard Graf ile Vlahovic'in danışmanı Nikola Damjanac, transfer sürecinde önemli rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "HAALAND VE BELLINGHAM'I GETİREN ADAM"
Eduard Graf için "Dortmund'a Haaland ve Bellingham'ı getiren adam" ifadelerini kullanıldı.
Haberde, Graf'ın şu anda Beşiktaş'ın sportif politikasını yönettiği ve Vlahovic görüşmelerinde kilit halkalardan biri olduğu belirtildi.
DAMJANAC DA DEVREDEYDİ
Vlahovic'in danışmanı Nikola Damjanac'ın da anlaşmanın sağlanmasında önemli rol oynadığı aktarıldı. Damjanac'ın Vlahovic'in babası Milos ile yakın ilişkisinin bulunduğu ve aile dostu olduğu ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER HARCAMASINA VURGU
Beşiktaş'ın bu sezon transfere 66,9 milyon euro harcadığı ve bu alanda Fenerbahçe'nin ardından geldiği belirtildi. Galatasaray'ın ise transfer harcamalarında geride kaldığı ifade edildi.