15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
21:30
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
19:00
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-478'
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
22:30
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
20:30
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
21:45
15 Ağustos
Genk-Westerlo
21:45
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
19:15
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
17:00
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
21:30
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-382'
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
3-178'
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
22:00
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
19:00
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
19:45
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
17:30
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
22:30
15 Ağustos
Alaves-Getafe
20:30
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
21:30
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
21:30
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
19:00
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
19:00
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
21:30
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
16:15

Dusan Vlahovic ve Eduard Graf Sırp basınında gündem oldu!

Eduard Graf ve Nikola Damjanac, Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic transferi sürecinde önemli rol oynadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 13:15
Haber: Sporx.com dış haberler
Dusan Vlahovic ve Eduard Graf Sırp basınında gündem oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic transferinin perde arkasına ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Sırp haber portalı Mozzart Sport'un haberine göre sportif direktör Eduard Graf ile Vlahovic'in danışmanı Nikola Damjanac, transfer sürecinde önemli rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "HAALAND VE BELLINGHAM'I GETİREN ADAM"

Eduard Graf için "Dortmund'a Haaland ve Bellingham'ı getiren adam" ifadelerini kullanıldı.

Haberde, Graf'ın şu anda Beşiktaş'ın sportif politikasını yönettiği ve Vlahovic görüşmelerinde kilit halkalardan biri olduğu belirtildi.

DAMJANAC DA DEVREDEYDİ

Vlahovic'in danışmanı Nikola Damjanac'ın da anlaşmanın sağlanmasında önemli rol oynadığı aktarıldı. Damjanac'ın Vlahovic'in babası Milos ile yakın ilişkisinin bulunduğu ve aile dostu olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER HARCAMASINA VURGU

Beşiktaş'ın bu sezon transfere 66,9 milyon euro harcadığı ve bu alanda Fenerbahçe'nin ardından geldiği belirtildi. Galatasaray'ın ise transfer harcamalarında geride kaldığı ifade edildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.