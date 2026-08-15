Rafael Leao'da sıcak gelişme

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Rafael Leao'nun Milan'daki geleceğine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE La Gazzetta'da yer alan habere göre Milan, daha önce 50-60 milyon euro seviyesinde belirlediği bonservis beklentisini düşürmeye hazır. İtalyan ekibinin Portekizli futbolcu için 40-45 milyon euro civarındaki teklifleri değerlendirebileceği öne sürüldü.
AMORIM'DEN SATIŞ GÖRÜŞÜ
Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim'in Leao'nun takımda kalmasından yana olmadığı ve yönetime oyuncunun satılması yönünde görüş bildirdiği iddia edildi.
Amorim'in Leao ile kişisel bir sorun yaşamadığı ancak Portekizli yıldızın oyun özelliklerinin kendi sistemine tam olarak uymadığını düşündüğü belirtildi. Leao'nun geniş alanlarda oynamayı tercih etmesi ve dar alandaki hareketliliğinin sınırlı olmasının bu değerlendirmede etkili olduğu aktarıldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Galatasaray, Leao'nun sağlık raporunu bekliyor.
Leao'nun geleceğinde soyunma odasındaki durumunun da belirleyici faktörlerden biri olduğu öne sürüldü. Daha önce Milan'dan ayrılabileceğine yönelik mesajlar veren futbolcunun, kulüp içerisindeki bazı isimler tarafından negatif bir faktör olarak değerlendirildiği kaydedildi.
GALATASARAY'IN İLGİSİ SÜRÜYOR
Galatasaray'ın Leao'ya ilgisinin devam ettiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların oyuncunun maaş talepleri konusunda önemli ölçüde ilerleme sağladığı aktarıldı.
Galatasaray'ın bonuslarla birlikte yıllık net 12 milyon euro kazanç içeren bir paket üzerinde çalıştığı ifade edildi.
Buna karşın Leao'nun önceliğinin Premier Lig olduğu ve İngiltere'den gelecek bir teklifin transfer sürecinde belirleyici olabileceği kaydedildi.
Portekizli futbolcunun Galatasaray seçeneğine önceki haftalara kıyasla daha mesafeli yaklaştığı, Premier Lig'den istediği seviyede bir teklif almaması halinde ise Milan'da kalmaya sıcak baktığı belirtildi.
CARDINALE İLE GÖRÜŞECEK
Milan Başkanı Gerry Cardinale'nin gelecek hafta Leao ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmede oyuncunun geleceğinin ele alınacağı ve Milan yönetiminin uygun bir teklif gelmesi halinde yolların ayrılmasına sıcak baktığını Leao'ya ileteceği ifade edildi.
Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Portekizli futbolcunun geleceğine ilişkin kararın bu gelişmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.
AMORIM'DEN SATIŞ GÖRÜŞÜ
Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim'in Leao'nun takımda kalmasından yana olmadığı ve yönetime oyuncunun satılması yönünde görüş bildirdiği iddia edildi.
Amorim'in Leao ile kişisel bir sorun yaşamadığı ancak Portekizli yıldızın oyun özelliklerinin kendi sistemine tam olarak uymadığını düşündüğü belirtildi. Leao'nun geniş alanlarda oynamayı tercih etmesi ve dar alandaki hareketliliğinin sınırlı olmasının bu değerlendirmede etkili olduğu aktarıldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Galatasaray, Leao'nun sağlık raporunu bekliyor.
Leao'nun geleceğinde soyunma odasındaki durumunun da belirleyici faktörlerden biri olduğu öne sürüldü. Daha önce Milan'dan ayrılabileceğine yönelik mesajlar veren futbolcunun, kulüp içerisindeki bazı isimler tarafından negatif bir faktör olarak değerlendirildiği kaydedildi.
GALATASARAY'IN İLGİSİ SÜRÜYOR
Galatasaray'ın Leao'ya ilgisinin devam ettiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların oyuncunun maaş talepleri konusunda önemli ölçüde ilerleme sağladığı aktarıldı.
Galatasaray'ın bonuslarla birlikte yıllık net 12 milyon euro kazanç içeren bir paket üzerinde çalıştığı ifade edildi.
Buna karşın Leao'nun önceliğinin Premier Lig olduğu ve İngiltere'den gelecek bir teklifin transfer sürecinde belirleyici olabileceği kaydedildi.
Portekizli futbolcunun Galatasaray seçeneğine önceki haftalara kıyasla daha mesafeli yaklaştığı, Premier Lig'den istediği seviyede bir teklif almaması halinde ise Milan'da kalmaya sıcak baktığı belirtildi.
CARDINALE İLE GÖRÜŞECEK
Milan Başkanı Gerry Cardinale'nin gelecek hafta Leao ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmede oyuncunun geleceğinin ele alınacağı ve Milan yönetiminin uygun bir teklif gelmesi halinde yolların ayrılmasına sıcak baktığını Leao'ya ileteceği ifade edildi.
Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Portekizli futbolcunun geleceğine ilişkin kararın bu gelişmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.