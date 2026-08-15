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Dursun Özbek, sabır istedi tepki gördü!

Galatasaray taraftarları, Çorum FK karşılaşmasında sergilenen oyun ve transferlerin henüz sonuçlandırılmaması nedeniyle yönetime tepki gösterdi. Üç dakika içinde yenilen iki golün ardından tribünlerden yükselen "Yönetim istifa" tezahüratları, maçın devamında ve bitiş düdüğünün ardından da sürdü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 13:15 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 13:16
Dursun Özbek, sabır istedi tepki gördü!
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Galatasaray'da Çorum FK karşılaşması, tribünlerin yönetime yönelik protestolarına sahne oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, transfer çalışmalarının henüz sonuçlandırılmaması ve mücadelede ortaya konulan oyunun ardından uzun süre "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray yönetiminin özellikle orta saha ve 10 numara bölgelerine yönelik transfer çalışmalarının sonuçlanmaması, yeni sezon öncesinde taraftarların tepkisine neden oldu.

ÜÇ DAKİKADA İKİ GOL TEPKİYİ ARTIRDI

Çorum FK karşısında Galatasaray'ın üç dakika içerisinde art arda iki gol yemesinin ardından tribünlerdeki tepki daha da arttı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın ilerleyen bölümünde yönetime yönelik istifa çağrılarında bulundu. "Yönetim istifa" tezahüratlarının hakemin bitiş düdüğünün ardından da stadyumda tekrarlandı.

ÖZBEK SABIR İSTEMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, karşılaşma öncesindeki açıklamalarında yeni sezondaki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtmiş, transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek taraftardan sabır istemişti.

Sarı-kırmızılıların özellikle 10 numara pozisyonu için çalışmalarını sürdürdüğü ve transfer listesinde Bruno Fernandes'in de üst sıralarda bulunduğu belirtildi. Portekizli futbolcunun Manchester United kadrosuna dahil edilmesi de bu bölgedeki transfer sürecinde yaşanan gelişmeler arasında yer aldı.

Çorum FK karşılaşmasının ardından taraftarların transfer beklentisi ve sahadaki performansa yönelik tepkisi, yönetim üzerindeki baskıyı artırdı.

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