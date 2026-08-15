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Hull City'nin 10. transferi Lucas Gourna-Douath!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, RB Salzburg forması giyen Lucas Gourna-Douath'ı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyla 2031 yazına kadar sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 12:58
Haber: Sporx.com dış haberler
Hull City'nin 10. transferi Lucas Gourna-Douath!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Kaplanlar", Avusturya temsilcisi RB Salzburg'da görev yapan Lucas Gourna-Douath'ın transferini resmen açıkladı. Fransız futbolcuyla 2031 yazına kadar geçerli beş yıllık anlaşma sağlandı.

4 MİLYON EURO BONSERVİS

Transfer için RB Salzburg'a 4 milyon euro garanti bonservis bedeli ödeneceği bildirildi. Anlaşmada performansa bağlı bonusların da bulunduğu belirtildi.

Avusturya ekibi ayrıca Gourna-Douath'ın gelecekte başka bir kulübe transfer olması hâlinde elde edilecek bonservis gelirinin yüzde 10'unu alacak.

YAZ DÖNEMİMİN 10. TAKVİYESİ

Hull City, Lucas Gourna-Douath transferiyle birlikte yaz döneminde kadrosuna kattığı oyuncu sayısını 10'a yükseltti.

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Serie A ve Ligue 1 deneyimleri bulunan 23 yaşındaki orta saha, bundan sonraki mücadelesini İngiltere'de sürdürecek.

"PREMİER LİG HER FUTBOLCUNUN HAYALİ"

Transferinin ardından kulübün resmi kanallarına konuşan Gourna-Douath, Hull City'ye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fransız futbolcu, transfer görüşmelerinin uzun sürdüğünü belirterek, "Çok mutluyum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Premier Lig her futbolcunun hayalidir. Artık bu ligde oynama fırsatına sahibim." ifadelerini kullandı.

Gourna-Douath ayrıca Avrupa'nın farklı liglerinde edindiği tecrübeyi Hull City formasıyla sahaya yansıtmak istediğini söyledi.

HULL CITY'NIN TRANSFERLERİ

Lucas Gourna-Douath (23, Ön Libero)
Salzburg / Bundesliga – 4 milyon €

Nobel Mendy (21, Stoper)
Rayo / LaLiga – 23,40 milyon €

Konstantinos Tzolakis (23, Kaleci)
Olympiakos / Yunanistan Ligi – 23,30 milyon €

Lucas Herrington (18, Stoper)
Colorado / MLS – 14,80 milyon €

Jens Hjerta-Dahl (20, Merkez Orta Saha)
Tromsö / Eliteserien – 9,50 milyon €

Jack Butland (33, Kaleci)
Rangers / Premiership – 2,50 milyon €

Elliott Stroud (24, Sol Orta Saha)
Mjällby AIF / Allsvenskan – 2,50 milyon €

Hidemasa Morita (31, Merkez Orta Saha)
Sporting / Liga Portugal – Bedelsiz

Matt Targett (30, Sol Bek)
Newcastle / Premier League – Bedelsiz

Oscar Zambrano (22, Ön Libero)
NK Maribor / Prva Liga –

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