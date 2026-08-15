Galatasaray'da Singo planı: Yerine Arda Turan'ın prensi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna yalnızca Lesley Ugochukwu'yu katan sarı-kırmızılılarda, Wilfried Singo'nun geleceğine bağlı olarak sağ bek bölgesi için yeni bir iddia gündeme geldi.
SINGO'NUN AYRILIĞINA KARŞI TOBIAS İDDİASI
Adı Avrupa kulüpleriyle anılan Wilfried Singo'nun olası ayrılığına karşı Galatasaray'ın sağ bek arayışına başladığı öne sürüldü.
Fotomaç'ın Ukrayna basınından derlediği habere göre sarı-kırmızılıların, Singo'nun satılması halinde Shakhtar Donetsk forması giyen Vinicius Tobias'ı transfer etmeyi değerlendirdiği belirtildi.
25 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
22 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla İngiltere ve İtalya'dan kulüplerin de ilgilendiği aktarıldı. Shakhtar Donetsk'in Vinicius Tobias için 25 milyon euro bonservis beklentisinin bulunduğu ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Shakhtar Donetsk formasıyla 40 karşılaşmaya çıkan Tobias, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Transfermarkt verilerine göre 6 milyon euro piyasa değeri bulunan 22 yaşındaki futbolcunun Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.
SINGO'NUN AYRILIĞINA KARŞI TOBIAS İDDİASI
Adı Avrupa kulüpleriyle anılan Wilfried Singo'nun olası ayrılığına karşı Galatasaray'ın sağ bek arayışına başladığı öne sürüldü.
Fotomaç'ın Ukrayna basınından derlediği habere göre sarı-kırmızılıların, Singo'nun satılması halinde Shakhtar Donetsk forması giyen Vinicius Tobias'ı transfer etmeyi değerlendirdiği belirtildi.
25 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
22 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla İngiltere ve İtalya'dan kulüplerin de ilgilendiği aktarıldı. Shakhtar Donetsk'in Vinicius Tobias için 25 milyon euro bonservis beklentisinin bulunduğu ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Shakhtar Donetsk formasıyla 40 karşılaşmaya çıkan Tobias, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Transfermarkt verilerine göre 6 milyon euro piyasa değeri bulunan 22 yaşındaki futbolcunun Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.