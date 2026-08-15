Trabzonspor'da Darwin Nunez için forma operasyonu!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında bomba etkisi yaratan Trabzonspor, Uruguaylı dünya yıldızı Darwin Nunez transferinde sona yaklaştı. Prensip anlaşmasına varılan ve imza aşamasına gelinen dev transfer öncesinde Bordo-Mavili kulüpte gözlerden kaçmayan çok özel bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE METEHAN 77'YE GEÇTİ, 9 NUMARA NUNEZ'E KALDI
Trabzonspor'un sezon öncesi hazırlık kampında oynanan maçlarda 9 numaralı formayı giyen Metehan Mimaroğlu'nun, kulüp tarafından son açıklanan resmi kadro listesinde forma numarasının 77 olarak güncellendiği görüldü.
Yapılan bu sürpriz değişikliğin ardından Bordo-Mavili ekipte 9 numaralı formanın boşa çıktığı ve kadroda hiçbir oyuncunun bu numarayı almadığı tespit edildi.
NWAKAEME'DEN SONRA NUNEZ GİYEBİLİR
Trabzonspor'da 9 numaralı formayı en son kulübün sembol isimlerinden Anthony Nwakaeme giymişti. Nwakaeme'nin ardından bu numaranın boşa çıkarılması ve Metehan'ın numarasının kaydırılması, tamamen Darwin Nunez planına bağlandı.
KARİYERİNDE 9'DAN VAZGEÇMEDİ!
Yapılan operasyondaki Darwin Nunez ayrıntısı ise oyuncunun kariyer geçmişinde saklı. Uruguaylı yıldız santraforun hem Liverpool, hem Al Hilal hem de Uruguay Milli Takımında 9 numaralı formayı terlettiği biliniyor.
Trabzonspor yönetiminin 9 numarayı bu şekilde boşta bırakması, formanın resmen Darwin Nunez'in atacağı son imzalara ve Trabzon'a gelişine özel olarak hazırlandığı yorumlarını güçlendirdi.
SALAH'DA DA BENZER SÜREÇ YAŞANMIŞTI
Trabzonspor'da hatırlanacağı üzere Salah transferi sonrasında da benzer süreç yaşanmıştı. Salah 10 numaralı formayı giyeceği için Muçi, bu numarayı Salah'a vermişti.
Trabzonspor'un sezon öncesi hazırlık kampında oynanan maçlarda 9 numaralı formayı giyen Metehan Mimaroğlu'nun, kulüp tarafından son açıklanan resmi kadro listesinde forma numarasının 77 olarak güncellendiği görüldü.
Yapılan bu sürpriz değişikliğin ardından Bordo-Mavili ekipte 9 numaralı formanın boşa çıktığı ve kadroda hiçbir oyuncunun bu numarayı almadığı tespit edildi.
NWAKAEME'DEN SONRA NUNEZ GİYEBİLİR
Trabzonspor'da 9 numaralı formayı en son kulübün sembol isimlerinden Anthony Nwakaeme giymişti. Nwakaeme'nin ardından bu numaranın boşa çıkarılması ve Metehan'ın numarasının kaydırılması, tamamen Darwin Nunez planına bağlandı.
KARİYERİNDE 9'DAN VAZGEÇMEDİ!
Yapılan operasyondaki Darwin Nunez ayrıntısı ise oyuncunun kariyer geçmişinde saklı. Uruguaylı yıldız santraforun hem Liverpool, hem Al Hilal hem de Uruguay Milli Takımında 9 numaralı formayı terlettiği biliniyor.
Trabzonspor yönetiminin 9 numarayı bu şekilde boşta bırakması, formanın resmen Darwin Nunez'in atacağı son imzalara ve Trabzon'a gelişine özel olarak hazırlandığı yorumlarını güçlendirdi.
SALAH'DA DA BENZER SÜREÇ YAŞANMIŞTI
Trabzonspor'da hatırlanacağı üzere Salah transferi sonrasında da benzer süreç yaşanmıştı. Salah 10 numaralı formayı giyeceği için Muçi, bu numarayı Salah'a vermişti.