Fenerbahçe'de Rashford defteri kapandı!

Kiralık olarak forma giydiği Barcelona'dan Manchester United'a dönen Marcus Rashford'ın geleceği netleşti.
Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen İngiliz kanat oyuncusunun, yeni sezonda Manchester United kadrosunda yer alacağı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MANCHESTER UNITED'DA KALACAK
14 numaralı formayı tercih eden Rashford'a teknik direktör Michael Carrick'in sol kanatta görev vermeyi planladığı aktarıldı. Böylece Fenerbahçe açısından da Rashford transferi gündemden çıkmış oldu.
BARCELONA'DA 14 GOL, 11 ASİST
Rashford, 2025-2026 sezonunda Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıktı. İngiliz yıldız, bu karşılaşmalarda 14 gol ve 11 asist kaydetti.
Rashford, LaLiga'da 32 maçta 8 gol ve 7 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 11 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen İngiliz kanat oyuncusunun, yeni sezonda Manchester United kadrosunda yer alacağı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MANCHESTER UNITED'DA KALACAK
14 numaralı formayı tercih eden Rashford'a teknik direktör Michael Carrick'in sol kanatta görev vermeyi planladığı aktarıldı. Böylece Fenerbahçe açısından da Rashford transferi gündemden çıkmış oldu.
BARCELONA'DA 14 GOL, 11 ASİST
Rashford, 2025-2026 sezonunda Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıktı. İngiliz yıldız, bu karşılaşmalarda 14 gol ve 11 asist kaydetti.
Rashford, LaLiga'da 32 maçta 8 gol ve 7 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 11 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.