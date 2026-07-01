iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak? iPhone 18 Tanıtım ve Satış Tarihi

Apple'ın iPhone 18 serisi için farklı bir çıkış takvimi uygulayacağı iddia ediliyor. Bazı raporlara göre iPhone 18 serisinin modelleri aynı anda değil, farklı dönemlerde piyasaya çıkabilir.

Sızıntılara göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin 2026 sonbaharında tanıtılması bekleniyor. Apple'ın yeni modelleri için geleneksel olarak eylül ayındaki etkinlik dönemini kullanması öngörülüyor.

Standart iPhone 18 modelinin ise 2027 yılında satışa sunulabileceği öne sürülüyor. Apple'ın uygun fiyatlı modelleri ve standart iPhone modelleri için ilkbahar dönemine geçebileceği belirtiliyor.

Apple tarafından iPhone 18 özellikleri resmi olarak açıklanmadı. Ancak iddialara göre yeni seride:

Yeni nesil işlemci,

Daha gelişmiş kamera özellikleri,

Yapay zeka destekli yeni özellikler,

Ekran teknolojisinde yenilikler

gibi geliştirmeler bekleniyor.

iPhone 18 fiyatı ne kadar olacak?

iPhone 18 fiyatı konusunda Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni modelin fiyatının; depolama seçeneği, model özellikleri ve ülkelere göre değişmesi bekleniyor.

Bazı analizlerde yeni iPhone modellerinin önceki nesillere göre daha yüksek fiyatla satışa çıkabileceği iddia ediliyor.

Sonuç: iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak?

iPhone 18 serisinin 2026 ve 2027 döneminde kademeli olarak piyasaya çıkması bekleniyor. Pro modellerin 2026 sonbaharında, standart iPhone 18 modelinin ise 2027 yılında gelmesi öngörülüyor. Kesin tarihler Apple'ın resmi lansman duyurusuyla belli olacak.