Haber Tarihi: 01 Temmuz 2026 13:58 -
Güncelleme Tarihi:
01 Temmuz 2026 13:58
iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak? iPhone 18 Tanıtım ve Satış Tarihi
Apple'ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 18 ile ilgili gelişmeler teknoloji dünyasında yakından takip ediliyor. "iPhone 18 ne zaman çıkacak?" sorusu, yeni model iPhone almak isteyen kullanıcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.
Apple'ın iPhone 18 serisi için farklı bir çıkış takvimi uygulayacağı iddia ediliyor. Bazı raporlara göre iPhone 18 serisinin modelleri aynı anda değil, farklı dönemlerde piyasaya çıkabilir.
iPhone 18 ne zaman tanıtılacak?Sızıntılara göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin 2026 sonbaharında tanıtılması bekleniyor. Apple'ın yeni modelleri için geleneksel olarak eylül ayındaki etkinlik dönemini kullanması öngörülüyor.iPhone 18 ne zaman satışa çıkacak?Standart iPhone 18 modelinin ise 2027 yılında satışa sunulabileceği öne sürülüyor. Apple'ın uygun fiyatlı modelleri ve standart iPhone modelleri için ilkbahar dönemine geçebileceği belirtiliyor.iPhone 18 özellikleri belli oldu mu?Apple tarafından iPhone 18 özellikleri resmi olarak açıklanmadı. Ancak iddialara göre yeni seride:Yeni nesil işlemci,Daha gelişmiş kamera özellikleri,Yapay zeka destekli yeni özellikler,Ekran teknolojisinde yenilikler
gibi geliştirmeler bekleniyor.iPhone 18 fiyatı ne kadar olacak?iPhone 18 fiyatı konusunda Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni modelin fiyatının; depolama seçeneği, model özellikleri ve ülkelere göre değişmesi bekleniyor.Bazı analizlerde yeni iPhone modellerinin önceki nesillere göre daha yüksek fiyatla satışa çıkabileceği iddia ediliyor.Sonuç: iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak?iPhone 18 serisinin 2026 ve 2027 döneminde kademeli olarak piyasaya çıkması bekleniyor. Pro modellerin 2026 sonbaharında, standart iPhone 18 modelinin ise 2027 yılında gelmesi öngörülüyor. Kesin tarihler Apple'ın resmi lansman duyurusuyla belli olacak.
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