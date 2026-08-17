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Beşiktaş-Eyüpspor
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Başakşehir-Kocaelispor
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Amed Sportif-Erzurumspor
3-0
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4-1
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2-0
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Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
2-0
16 Ağustos
Muğlaspor-Bandırmaspor
0-0
16 Ağustos
Racing Santander-Villarreal
2-2
16 Ağustos
Espanyol-Levante
3-0
16 Ağustos
Lens-PSG
1-0
16 Ağustos
ADO Den Haag-FC Groningen
1-4
16 Ağustos
FC Twente-PEC Zwolle
3-1
16 Ağustos
Feyenoord-Go Ahead Eagles
2-2
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
2-2
16 Ağustos
Arsenal-M.City
3-0

Serkan Özbalta: "Verilmeyen goller var!"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup oldukları maçın ardından oyuncularının sahada mücadeleyi son ana kadar sürdürdüğünü söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 01:58 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2026 02:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Serkan Özbalta: 'Verilmeyen goller var!'
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Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 yenilen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, "Oyuncular kendisine duyduğu saygıyı sahada göstermeye çalıştılar. Son saniyeye kadar tertemiz bir müsabaka, tertemiz bir maç oldu. Kazanan rakip takım." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özbalta, kazanmak istedikleri bir müsabaka olduğunu ifade etti.

İlk yarı dengeli bir oyun oynadıklarını belirten Özbalta, "Çok dengeli, kafa kafaya bir oyun oldu. Verilen verilmeyen tartışmalı pozisyonlar, goller onlar tabii biz sağlıklı düşünemiyoruz şu anda, sıcağı sıcağına. Onu da akşam evlerimize döndükten sonra daha rahat bir şekilde değerlendireceğiz. Biz sahada işimizi yapmaya çalışıyoruz. Öbür taraftan da rakip takımı tabii ki tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özbalta, 6 senenin ardından Süper Lig'e çıktıklarını ve genç bir kadro ile oynadıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Oyuncularımızın çoğu ilk defa oynuyor Süper Lig'de. İkinci yarı yediğimiz goller bizi biraz demoralize etti. Biraz geriye düşürdü. Tam toparlanmak istiyoruz, oyuncu değişiklikleri yaptığımız durumda da üçüncü golü yedik. O dakikadan sonra da hiçbir şekilde ne benim ne ekibim ne de futbolcu arkadaşlarım oyunu bırakmak istemediler. Yine birkaç tane etkili olabilecek pozisyon bulduk. Belki oyun değişirdi, değişmezdi ama biz kendi emeğimize olan saygımızı sahada göstermeye çalıştık. Oyuncular kendisine duyduğu saygıyı sahada göstermeye çalıştılar. Son saniyeye kadar tertemiz bir müsabaka, tertemiz bir maç oldu. Kazanan rakip takım."

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