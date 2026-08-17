Cerny yine sahnede: Üst üste ikinci maçında gol attı

Beşiktaş'ta son dönemde eleştirilen isimlerden Vaclav Cerny, yeni sezona golle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çek futbolcu, karşılaşmanın 25. dakikasında Junior Olaitan'ın savunma arkasına gönderdiği pası iyi değerlendirerek yaptığı vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
ÜST ÜSTE İKİNCİ MAÇINDA GOL
Cerny, üç gün arayla çıktığı iki resmi karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı.
Beşiktaş'ın Hradec Kralove'u 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldiği rövanş karşılaşmasının tek golünü de Cerny kaydetmişti.
Çek futbolcu, geçen sezon Çaykur Rizespor ile 2-2 sona eren ligin son maçında da gol sevinci yaşamıştı.
SERBEST VURUŞU DİREKTEN DÖNDÜ
Vaclav Cerny, 51. dakikada ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta da gole yaklaştı. Çek futbolcunun vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
88. dakikada yerini Milot Rashica'ya bırakan Cerny, oyundan çıkarken tribünlerin alkışını aldı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ MAÇINDA GOL
Cerny, üç gün arayla çıktığı iki resmi karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı.
Beşiktaş'ın Hradec Kralove'u 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldiği rövanş karşılaşmasının tek golünü de Cerny kaydetmişti.
Çek futbolcu, geçen sezon Çaykur Rizespor ile 2-2 sona eren ligin son maçında da gol sevinci yaşamıştı.
SERBEST VURUŞU DİREKTEN DÖNDÜ
Vaclav Cerny, 51. dakikada ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta da gole yaklaştı. Çek futbolcunun vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
88. dakikada yerini Milot Rashica'ya bırakan Cerny, oyundan çıkarken tribünlerin alkışını aldı.